Cette dérussification culturelle de l’Asie centrale qu’a précipité l’invasion de l’Ukraine

Comme en Ukraine, le processus de dérussification est facilement perceptible aujourd'hui dans plusieurs villes d'Asie centrale.

Atlantico : Vous avez grandi dans le Kazakhstan de l'ère soviétique, dans quelle mesure assistez-vous à une derussification culturelle du pays ?

Azamat Junisbai : Le processus de dérussification est facilement perceptible aujourd'hui dans les villes du Kazakhstan, en particulier à Almaty, par rapport à la fin de la période soviétique. Les changements sont assez radicaux. La ville, qui était très majoritairement slave, ne l'est plus. La principale raison de ce changement est l'évolution démographique. La composition de la population a changé depuis l'abolition des permis de séjour du système soviétique. En conséquence, les personnes qui ne pouvaient pas vivre dans les villes auparavant ont déménagé à la recherche de meilleures opportunités de travail. Cela a entraîné une transformation significative, dont la langue est l'un des aspects les plus visibles. La langue kazakhe est aujourd'hui largement utilisée.

Il est important de comprendre que la langue et la culture kazakhes sont toujours restées viables dans les zones rurales en raison de l'héritage historique de l'Union soviétique. Les Kazakhs vivaient principalement dans les zones rurales, tandis que les Russes et les autres peuples slaves vivaient dans les villes. Lorsque cette situation a changé, tout a changé. La transformation à laquelle je fais référence est visible dans les grands centres urbains, en particulier dans l'ancienne capitale du Kazakhstan, Almaty. Dans le passé, il était rare de voir des jeunes utiliser la langue kazakhe ou de rencontrer des jeunes parlant le kazakhe dans la ville. Les jeunes Kazakhs se trouvaient principalement dans les zones rurales, et ceux que l'on rencontrait dans les villes étaient généralement des russophones. Toutefois, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Le Kazakhstan est également la seule république d'Asie centrale de l'Union soviétique où, à la fin du régime soviétique, les Kazakhs représentaient moins de la moitié de la population, selon les données du recensement de 1989. Dans les centres-villes, le pourcentage de Russes ethniques était assez faible. La part des Russes ethniques au Kazakhstan a considérablement diminué en raison de la baisse des taux de natalité et de l'émigration importante depuis 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique.

Comment cela s'est-il produit ? Dans quelle mesure l'invasion de l'Ukraine a-t-elle précipité ce phénomène ?

Les changements démographiques sont probablement la principale raison du processus de diversification en cours, qui précède les événements en Russie et en Ukraine tels que l'annexion de la Crimée. Toutefois, cela ne veut pas dire que ces événements n'ont pas eu de conséquences. Les conséquences sont plus prononcées chez les Kazakhs urbanisés qui étaient relativement privilégiés et dont le russe était la langue maternelle. Beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, ont reconsidéré leur histoire, leur identité et leurs relations avec la langue et la culture russes en raison de la guerre. Il existe également des modèles générationnels. S'il n'est pas facile pour quelqu'un comme moi, qui a 47 ans, d'apprendre la langue kazakhe aujourd'hui, nombre de mes amis qui ont grandi en tant que russophones et fréquenté des écoles russes envoient aujourd'hui leurs propres enfants dans des écoles de langue kazakhe. Cela représente un changement important par rapport à mon enfance.

Dans quelle mesure le phénomène est-il générationnel ?

L'existence d'écoles de langue kazakhe est un autre problème. Dans les années 80, lorsque j'ai commencé l'école primaire à Almaty, il n'y avait que deux écoles de langue kazakhe dans toute la ville. Aujourd'hui, plus de la moitié des écoles de la ville proposent un enseignement en kazakh. Il s'agit d'un changement important et très différent. Même dans les années 80, avec plus de 100 écoles à Almaty, seules deux avaient le kazakh comme langue d'enseignement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Outre la question de la langue, l'acceptation de la culture kazakhe a évolué. Elle n'est plus stigmatisée comme elle l'était dans mon enfance. Auparavant, tout ce qui avait trait à la culture, à la musique ou à tout autre aspect de la culture kazakhe, en particulier chez les Kazakhs urbains privilégiés comme moi, était considéré comme arriéré, rural, pas cool et inintéressant. Cette perception a considérablement changé. Aujourd'hui, il existe des marques qui promeuvent fièrement l'identité kazakhe, ce qui constitue un changement radical par rapport au passé. Contrairement à ce qui se passait lorsque j'étais enfant, il y a maintenant des artistes et des musiciens de langue kazakhe qui sont véritablement populaires parmi les Kazakhs urbains éduqués.

La situation est incroyablement différente aujourd'hui. Il y a des artistes, des interprètes et des musiciens kazakhs qui créent des contenus vraiment captivants. Comme je l'ai mentionné sur Twitter, il est regrettable que mes compétences limitées en kazakh m'empêchent de comprendre pleinement ce qu'ils disent. Néanmoins, il convient de répéter que le contenu en langue kazakhe produit aujourd'hui est véritablement intéressant et passionnant pour les jeunes. Il s'agit d'un changement radical par rapport à la situation antérieure.

5) Dans quelle mesure pensez-vous qu'il s'agit d'une chose positive pour le pays ?

À mon avis, cette évolution est positive. Il montre que les jeunes ne méprisent plus leur propre langue et leur propre culture, ce qui témoigne de l'ampleur de la colonisation et de la profondeur avec laquelle elle a imprégné le Kazakhstan. Le fait que les jeunes soient désormais fiers de leur langue et de leur culture, et que des contenus captivants soient produits, est une évolution prometteuse. Auparavant, les Kazakhs intériorisaient un complexe d'infériorité en adoptant la culture russe, qu'ils considéraient comme le symbole de la haute culture, de la science et des affaires du monde. À l'inverse, la culture et la langue kazakhes étaient souvent considérées comme provinciales.

Aujourd'hui, de nombreux jeunes apprennent également des langues étrangères, l'anglais étant le choix dominant. Pour eux, l'anglais est un moyen d'accéder à une culture mondiale plus large, à la connaissance et à la modernité. Dans le passé, on nous disait constamment que notre propre langue et notre propre culture étaient insuffisantes à ces égards et que nous avions besoin du russe pour rester en contact avec le monde, apprendre les sciences et être considérés comme modernes. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

6) Dans quelle mesure pensez-vous que ce phénomène se vérifie dans d'autres pays d'Asie centrale ?

Je pense que c'est au Kazakhstan que le phénomène de récupération de l'importance des cultures et des langues locales est le plus frappant, notamment parce que c'est le pays qui a le plus progressé dans le rétablissement de ses élites urbaines et ethniques. Une tendance similaire peut être observée au Kirghizstan. À Bichkek, la capitale du Kirghizstan, certains membres de l'ethnie kirghize parlaient principalement le russe, et la langue kirghize était souvent considérée comme inférieure et dépourvue de modernité. Toutefois, il est remarquable de constater à quel point la langue kazakhe, parmi les Kazakhs ethniques, y compris la classe privilégiée, a été au bord de l'extinction au Kazakhstan.

Au Tadjikistan, en Ouzbékistan et au Pakistan, la langue russe n'a jamais atteint le même niveau de domination qu'au Kazakhstan. Néanmoins, des habitants des zones urbaines du Kirghizstan m'ont dit qu'ils s'efforçaient également d'intégrer davantage de turc ou qu'ils se sentaient déstabilisés par le fait que le russe était la langue par défaut dans tous les domaines.