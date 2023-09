Ces Juifs ordinaires qui ont combattu la persécution nazie à hauteur d’individu : une nouvelle vision de l'histoire

Des fleurs sont déposées devant le mémorial en bronze "Trains vers la vie - Trains vers la mort" à l'extérieur de la gare Friedrichstrasse à Berlin, le 9 novembre 2018, à l'occasion du 80e anniversaire du pogrom nazi de la Nuit de Cristal.

Oubliés jusqu'à présent, des centaines et des centaines de femmes et d'hommes juifs ont accompli, entre 1933 et 1945, des actes individuels de résistance dans l'Allemagne nazie proprement dite.

Wolf Gruner fait partie de la Chaire Shapell-Guerin d'études juives et professeur d'histoire ; directeur fondateur de l'USC Dornsife Center for Advanced Genocide Research, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.

Dans l'Allemagne nazie, Hertha Reis, une femme juive de 36 ans, a effectué des travaux forcés pour une entreprise privée à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, elle est expulsée par un juge des deux pièces sous-louées où elle vit avec son fils et sa mère - elle n'est pas protégée en tant que locataire en raison d'une loi anti-juive.

En plein jour, devant le palais de justice, au cœur de la capitale nazie, elle proteste devant les passants.

"Nous avons tout perdu. À cause de ce gouvernement maudit, nous avons fini par perdre aussi notre maison. Ce voyou d'Hitler, ce gouvernement maudit, ces gens maudits", a-t-elle déclaré. "Ce n'est pas parce que nous sommes juifs que nous sommes victimes de discrimination.

Les historiens connaissaient l'existence d'actes de résistance clandestins, bien sûr, et de groupes armés, comme le soulèvement du ghetto de Varsovie. Mais dans la conception dominante de la période nazie qui a prévalu jusqu'à présent, l'acte de s'exprimer publiquement en tant qu'individu contre la persécution des Juifs semblait inimaginable, en particulier pour les Juifs.

Mais en juillet 2008, je suis tombé sur la première trace de ces actes publics de résistance dans le journal de bord d'un commissariat de police berlinois, l'une des rares chroniques de ce type à avoir survécu dans les archives de l'État de Berlin.

L'entrée, portant la mention "incident politique", a été rédigée par un officier de police qui avait arrêté un juif protestant contre la politique antijuive des nazis. À l'époque de cette découverte, j'étudiais intensivement la persécution des Juifs allemands depuis près de 20 ans, mais je n'avais jamais entendu parler d'un tel incident.

Intrigué, j'ai commencé à enquêter. Par la suite, la découverte d'un nombre croissant d'histoires de résistance similaires dans les archives judiciaires et les témoignages de survivants a commencé à ébranler mes croyances académiques établies.

Boîte de présentation du journal Der Stürmer, sur laquelle on peut lire "Les Juifs sont notre fortune" au lieu de "Les Juifs sont notre malheur". United States Holocaust Memorial Museum, avec l'aimable autorisation de Miriamne Fields.

Remettre en cause les conceptions traditionnelles de la résistance juive

Les historiens, dont je fais partie, ont longtemps brossé le tableau de la passivité des persécutés. Lorsque la discrimination s'est progressivement accrue dans l'Allemagne nazie, les Juifs se sont lentement adaptés, disait-on. Plus généralement, on suppose encore aujourd'hui que la défiance, en particulier la protestation individuelle, est rare dans les régimes autoritaires.

Les preuves étonnantes tirées des dossiers de la police berlinoise m'ont profondément interpellée sur le plan personnel. J'ai grandi derrière le rideau de fer en Allemagne de l'Est. Le régime communiste persécutait même les expressions légères d'opposition individuelle en les considérant comme des menaces. Cette expérience personnelle de la vie dans une dictature jusqu'à l'âge de 28 ans m'a donné une sensibilité distincte qui m'a permis de reconnaître les formes quotidiennes de résistance.

Sachant que le traitement de l'opposition politique dans l'Allemagne nazie était beaucoup plus brutal, le régime hitlérien a dû prendre très au sérieux tout signe de résistance de la part de son ennemi racial numéro un, les Juifs.

Aujourd'hui encore, le public et de nombreux chercheurs considèrent la résistance juive pendant l'Holocauste principalement en termes de rares activités de groupes armés dans l'Est occupé par les nazis, par exemple des soulèvements de ghettos ou des attaques de partisans.

En incluant des actes individuels et en élargissant ainsi la définition traditionnelle de la résistance juive, j'ai pu, au cours d'une douzaine d'années de recherches systématiques, déterrer de nombreuses nouvelles sources - des archives de la police et des tribunaux de diverses villes allemandes aux témoignages vidéo de survivants - qui documentent un volume et une variété d'actes de résistance bien plus importants qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer.

Les résultats étonnants changent radicalement la vision de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire d'Hertha Reis et de nombreux autres récits poignants de défi et de courage individuels contredisent l'idée reçue selon laquelle les Juifs ont été menés comme des moutons à l'abattoir pendant l'Holocauste.

Un jeune de 17 ans défie le régime nazi

En fouillant dans les archives de l'État principal de Hesse à Wiesbaden, j'ai trouvé l'histoire de Hans Oppenheimer. En 1940, il a quitté son appartement de quatre étages tous les soirs pendant des semaines, enfreignant le couvre-feu pour les Juifs. Pas une seule lumière n'éclairait la rue devant lui. La ville de Francfort avait décrété un "brown-out" pour se protéger des raids aériens des Alliés.

À quelques rues de chez lui, Hans se cache dans l'embrasure d'une porte. Avec toute la ville, Hans attend anxieusement que les bombes tombent.

Persécuté parce qu'il était juif, Hans, âgé de 17 ans, avait déjà travaillé comme travailleur forcé pendant un an et demi, la dernière fois en déchargeant des pierres et des sacs de ciment de barges fluviales pendant 10 heures par jour. Il ne gagnait que quelques centimes et se sentait constamment harcelé.

Hans n'a jamais assisté à un film ou à une pièce de théâtre, car ces activités étaient interdites aux Juifs à Francfort. Adolescent juif, il ne voyait pas d'avenir dans l'Allemagne nazie. Comme la guerre l'empêchait de partir, il avait décidé de faire quelque chose.

Chaque nuit, il attend dans l'obscurité, anxieux et excité. Lorsque les sirènes se mettent à retentir, annonçant que les bombardiers alliés se rapprochent, Hans déclenche des alarmes incendie pour détourner les pompiers allemands des sites de bombardement. En décembre 1940, après avoir déclenché des dizaines de fausses alertes, la police réussit enfin à prendre Hans en flagrant délit.

Le procureur de Francfort inculpe Hans Oppenheimer et le juge. Le tribunal ne pouvant prouver la trahison, le jeune homme de 18 ans n'est condamné qu'à trois ans de prison pour avoir saboté l'effort de guerre.

Incarcéré et isolé, Hans souffre d'une grave dépression et d'un affaiblissement physique. Les responsables de la prison ne répondant pas à ses plaintes répétées, le jeune homme tente à deux reprises de mettre fin à ses jours. Fin 1942, la Gestapo a déporté tous les détenus juifs d'Allemagne à Auschwitz. Hans Oppenheimer n'y survit pas longtemps, en raison de son état de faiblesse. Il est mort le 30 janvier 1943, quelques jours après avoir fêté ses 20 ans.

Une nouvelle histoire de la résistance juive

Ils ont détruit des symboles nazis, protesté en public contre la persécution, désobéi aux lois nazies et aux restrictions locales et se sont défendus contre les insultes verbales et les attaques physiques.

Étonnamment, des Juifs de tous âges, de tous niveaux d'éducation et de toutes professions ont résisté de multiples façons. Certains l'ont fait à plusieurs reprises, d'autres une seule fois. Le fait que tant d'Allemands et d'Autrichiens aient résisté individuellement aux nazis et à leur politique efface l'idée reçue de la passivité des Juifs persécutés.

Au contraire, les actes de résistance individuels aussi nombreux pendant la Seconde Guerre mondiale apportent une nouvelle vision de l'histoire : les Juifs ont fait preuve d'ingéniosité pour lutter contre les persécutions nazies. Cela démontre que la résistance individuelle est possible même dans les pires circonstances génocidaires.

