Ces enregistrements radios qui montrent le profond défaut logistique de l’armée russe en Ukraine

Un combattant de la Défense territoriale ukrainienne examine un véhicule de mobilité d'infanterie russe GAZ Tigr détruit après le combat à Kharkiv le 27 février 2022.

Malgré sa supériorité, l’armée russe rencontre des difficultés en Ukraine. L’offensive ordonnée par Vladimir Poutine est marquée par des pénuries de nourriture et de carburant, par l’utilisation de moyens de communication non-cryptés ou l’abandon de véhicules armés, selon le quotidien britannique The Telegraph.

Atlantico : Pour la première fois dans un conflit moderne, les forces régulières russes communiquent sans mode numérique, les rendant pleinement audibles par tous. Qu’est-ce que nous apprenons de ces enregistrements sortis et dévoilé ? À quel point la faiblesse logistique transparait de ces enregistrements ?

Jérôme Pellistrandi : Il semblerait que les unités russes aient un niveau d’équipement variable et que des radios classiques non chiffrées soient utilisées. Un réseau de talkie-walkie serait même utilisé ce qui permettrait aux Ukrainiens d’exploiter les échanges en les interceptant. Le niveau de numérisation des unités russes est donc très inégal, ce qui fait preuve d’une certaine vulnérabilité sur le terrain.

On ne peut pas connaître exactement la teneur des enregistrements car toutes les informations utiles sont classifiées. Ce que l’on sait tout de même c’est que l’armée russe a de grosses difficultés logistiques pour l’acheminement du carburant, des munitions et de la nourriture. Les Russes n’envisageaient pas une opération aussi longue et les convois s’échelonnent désormais sur de très longues distances. De facto, ils sont confrontés à un problème majeur à partir de plusieurs jours de combats car si le carburant n’est pas bien acheminé, la panne sèche arrive vite.

Qu’avons-nous appris de la réalité des soldats sur le terrain ?

L’armée russe est composée par un tiers d’appelés. Le système militaire du pays est basé sur les brimades, donc le soldat n’est pas fortement motivé. Il se contente d’exécuter les ordres et toutes les unités ne sont pas d’élites… Et selon des informations, de nombreux soldats n’étaient même pas au courant qu’ils partaient pour des opérations de combat.

La faiblesse logistique montre-t-elle une sorte d’impréparation de l’armée russe sur ce conflit ?

Il y a eu une surestimation par les Russes de leur propre capacité et une sous-estimation de leur adversaire. Les élongations sont importantes, les consommations en carburant aussi pour une armée entièrement motorisée et ils pensaient que le conflit serait court. Tous ces points montrent que le conflit est difficile pour cette armée.

Les opérations connues par l’armée russe ces dernières années peuvent être qualifiées comme étant « du fort au faible » : Tchétchénie, Géorgie, Syrie. Ici, ils sont confrontés à beaucoup plus puissant qu’ils ne l’imaginaient. L’armée ukrainienne a tiré les leçons de 2014, elle est plus aguerrie et elle est appuyée par une population qui résiste et protège son sol.

Alors que les experts s’interrogent sur la stratégie russe, est-ce sur les questions logistiques que les interrogations se posent le plus ? Est-elle déficiente ?

Il y a un problème de stratégie qui les oblige à revoir leur dispositif. Il leur reste cependant les ressources nécessaires pour continuer le combat, tout n’est pas concentré sur l’Ukraine. Cela les oblige cependant à ramener un certain nombre d’unités et de renvoyer du matériel car ils ont subi de très lourdes pertes. Ils doivent passer à une autre logistique, plus conséquente, et donner un autre rythme que celui qu’ils avaient prévu.

Visiblement leur logistique était insuffisante et ils pensaient être accueillis en tant que libérateurs dans le pays, ce qui n’a pas été le cas du tout.

