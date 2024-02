Ces compétences cognitives essentielles que ne mesurent pas les tests de QI

Certains s'opposent aux tests de QI pour des raisons tout à fait personnelles et se souviennent du stress qu'ils ont subi en passant un test.

De nombreuses personnes s'opposent aux tests d'intelligence. Certains affirment que les résultats des tests de QI font trop souvent l'objet d'abus. Ils estiment qu'il est injuste que lorsque les enfants "échouent" à ces tests, cela peut signifier qu'ils reçoivent un enseignement secondaire moins bon que celui de leurs camarades qui ont mieux réussi, ce qui les condamne à une vie de désavantage.

Certains s'opposent aux tests de QI pour des raisons tout à fait personnelles et se souviennent du stress qu'ils ont subi en passant un test. Beaucoup doutent que leur résultat soit un reflet fidèle de leur potentiel futur. Mais quelle est l'utilité réelle des tests de QI et quelles sont les compétences et les qualités qui leur échappent ?

Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert des archives uniques, à moitié oubliées, contenant plus de 89 000 tests de QI datant de 1932. Il s'agissait d'un échantillon national presque complet d'enfants écossais nés en 1921 et âgés d'environ 76 ans à l'époque.

Mon objectif était simple : trouver des personnes locales à associer aux archives et comparer leurs capacités mentales actuelles avec les résultats de leur test de 1932. Une image s'est rapidement dessinée, associant des scores de QI inférieurs à un âge de décès plus précoce que prévu et à une démence plus précoce.

La Seconde Guerre mondiale a donné lieu à quelques fortes anomalies inattendues. Les jeunes hommes ayant un QI plus élevé pendant l'enfance sont plus souvent morts en service actif. Les filles ayant un QI plus élevé ont plus souvent quitté la région.

J'ai parcouru Aberdeen à vélo pour en savoir plus sur son histoire sociale et me familiariser avec les écoles primaires où les enfants avaient passé leurs tests en 1932. Les scores moyens de QI varient souvent considérablement d'une école à l'autre. Les élèves fréquentant des écoles situées dans des quartiers surpeuplés avaient tendance à obtenir de moins bons résultats au test.

Nos recherches ultérieures ont montré que les personnes ayant un QI plus élevé s'engageaient dans des activités plus stimulantes sur le plan intellectuel, comme la lecture de romans complexes ou l'apprentissage d'instruments de musique. Mais nous ne pouvons pas savoir si le fait d'avoir un QI élevé incite les gens à rechercher de telles activités ou si les personnes intellectuellement curieuses développent un QI plus élevé parce qu'elles s'engagent dans des tâches cognitivement complexes tout au long de leur vie.

Il s'agit là d'une question importante. Les personnes issues de milieux défavorisés, comme les quartiers défavorisés d'Aberdeen, n'ont peut-être pas la possibilité de s'adonner à des activités intellectuelles par manque de temps et de ressources.

Pour mieux éclairer mon travail, j'ai sollicité des résidents locaux ayant une longue expérience de l'enseignement à Aberdeen. Leurs points de vue ont été repris par des personnes travaillant actuellement dans les domaines de la santé publique et de la psychologie.

Les enseignants m'ont mis en garde contre le fait d'oublier que les tests de QI ont été utilisés au fil des ans pour faire progresser le "racisme scientifique" et qu'ils craignaient qu'avant longtemps, les partisans de droite des tests de QI ne veuillent utiliser ces données écossaises redécouvertes pour rechercher les bases génétiques de l'intelligence. Alarmé et désormais prévenu, je me suis penché sur les raisons qui ont motivé la réalisation de l'enquête de 1932 sur les capacités mentales des écoliers écossais.

L'enquête a été financée par l'Eugenics Society (l'eugénisme est la science qui vise à améliorer la race humaine par la sélection des "bons" traits héréditaires) avec l'aide de la Fondation Rockefeller. Leur priorité commune était de démontrer un lien entre les familles nombreuses et les capacités mentales inférieures à la moyenne.

À l'époque, cette relation négative entre le QI d'une mère et le fait d'avoir des enfants était facile à démontrer. Mais les réformes éducatives d'après 1945, qui ont permis à un plus grand nombre de filles d'accéder à l'enseignement supérieur, ont produit des relations beaucoup plus complexes entre le QI maternel, les résultats scolaires, l'âge de la première naissance et la fécondité au cours de la vie.

Cela a alimenté les préoccupations publiques contemporaines selon lesquelles les capacités mentales moyennes de la population générale avaient été réduites par la perte de tant de jeunes hommes dont les capacités étaient supposées supérieures à la moyenne au cours de la première guerre mondiale. Les journaux ont affirmé que les écoliers devraient être évalués et sélectionnés pour mieux éduquer ceux qui sont les plus susceptibles d'en bénéficier.

Cela montre bien que si les tests de QI peuvent nous renseigner sur la réussite scolaire ou le risque de démence, ils ne tiennent pas compte de toutes les nuances. Il est indéniable qu'ils ont longtemps été utilisés pour des raisons obscures, souvent pour justifier la réduction des fonds alloués à certains types d'écoles, créant ainsi un système à deux vitesses.

La majorité des enfants, ceux qui ne passent pas ou ne réussissent pas les examens d'entrée de type QI dans les écoles privées ou les lycées, possèdent de nombreuses qualités qui ne sont pas mesurées par un test de QI. Il se peut aussi qu'ils soient tout simplement des développeurs tardifs.

Ce que les tests de QI ne mesurent pas

Qu'est-ce que les tests de QI ne mesurent pas ? Les recherches suggèrent que les scores de QI ont augmenté d'environ 3 points par décennie pendant la majeure partie du XXe siècle, mais qu'ils ont peut-être baissé au cours des 30 dernières années environ.

Certains experts estiment que cela reflète des changements dans le programme scolaire ou peut-être simplement la complexité de la vie moderne. L'acquisition de "connaissances sur le contenu" (lecture et mémorisation) constituait autrefois la pierre angulaire des examens publics et est liée aux résultats des tests de QI.

Nous savons par exemple que la mémoire de travail est liée aux résultats des tests de QI. Mais la recherche a depuis lors révélé que l'autodiscipline est en fait un meilleur prédicteur des résultats aux examens que le QI.

De nos jours, les enfants occidentaux apprennent à résoudre collectivement des problèmes scientifiques, tout en acquérant des compétences interpersonnelles et en travaillant en équipe, ce qui nécessite moins de mémorisation (apprentissage par cœur). Cela peut en fait rendre les élèves moins susceptibles d'obtenir de bons résultats aux tests de QI, même si ces méthodes aident l'humanité dans son ensemble à devenir plus intelligente. Les connaissances ne cessent de croître, souvent grâce à d'immenses collaborations en matière de recherche.

Ce type d'"apprentissage procédural" conduit à la maturité de la conscience de soi, à la stabilité émotionnelle, à la reconnaissance des pensées et des sentiments d'autrui et à la compréhension de l'impact d'un individu sur les performances d'un groupe. Un manque de ces compétences peut entraver la pensée rationnelle. La recherche montre que lorsque nous ignorons ou ne comprenons pas nos sentiments, nous sommes plus facilement manipulés par eux.

Un QI élevé ne protège pas nécessairement contre les préjugés ou les erreurs. En fait, la recherche montre que les personnes ayant un QI élevé peuvent être particulièrement vulnérables aux erreurs, par exemple en repérant des schémas même s'il n'y en a pas ou s'ils ne sont pas pertinents.

Cela peut conduire à un biais de confirmation et à une difficulté à abandonner une idée, une solution ou un projet même s'ils ne fonctionnent plus. Cela peut également entraver le raisonnement rationnel. Mais ces faiblesses ne sont pas détectées par les tests de QI.

La créativité, la collaboration, la concurrence, l'intuition ou la curiosité, plutôt que le simple quotient intellectuel individuel, ont été à l'origine de nombreux grands progrès dans l'ingéniosité humaine. Prenons l'exemple d'Albert Einstein, qui est souvent considéré comme un génie.

Il n'a jamais passé de test de QI, mais les gens spéculent constamment sur son QI. Pourtant, il attribuait souvent à la curiosité et à l'intuition les principales forces motrices de la réussite scientifique - et ce ne sont pas des qualités mesurées par un test de QI.

L'éthique d'une école moderne n'est pas, à juste titre, guidée par la volonté d'éduquer uniquement les enfants qui, lors de la sélection, satisfont à une norme minimale à un test mental. Les écoles reconnaissent que les résultats scolaires ne sont pas uniquement déterminés par des capacités innées, mais qu'ils sont également influencés par toutes les expériences antérieures qui affectent les compétences émotionnelles, la motivation, la curiosité intellectuelle, la perspicacité et le raisonnement intuitif.

Lorsque les participants locaux à l'enquête de 1932 ont été interrogés à la fin de leur vie, ils ont parlé chaleureusement de leurs années d'école, en particulier de leurs amitiés. En revanche, ils évoquaient rarement leur éducation. L'apprentissage du contenu des connaissances, assorti de menaces de punitions physiques, n'était tout simplement pas bien vu. Certains se souviennent d'avoir passé le test de QI en 1932 et se réjouissent que la plupart des écoles ne testent plus les enfants de cette manière.

Cet article a initialement été publié sur The Conversation.