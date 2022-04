Ces braquages sur les cryptomonnaies qui deviennent monnaie courante sur le Web3

Fabrice Epelboin : Ce piratage s’explique par une simple erreur de programmation repérée par un individu qui a su en exploiter les failles. Cette personne a vu le code et a compris comment contourner les systèmes mis en place. Il faut bien savoir que sur la blockchain, l’intégralité du code est visible, il est en open source, tout le monde peut donc y avoir accès. C’est la raison pour laquelle la sécurité du code est généralement regardée de près avant la mise en service, car les erreurs peuvent rapidement coûter très cher.

Il y a une quantité faramineuse de jeux de ce type qui se présentent sous la forme de jeux en ligne et qui permettent de faire une plus-value à partir d’un capital. Des milliers de personnes espèrent donc gagner de l’argent, mais les derniers entrants seront toujours perdants. En revanche, si vous entrez en premier dans ce genre de jeu, vous pouvez gagner des sommes colossales. Pour cela, il faut savoir quand commencer à jouer et surtout quand s’arrêter. Axie Infinity s’apparente donc à un véritable produit financier.

Comment expliquer de telles failles de sécurité ? Qui sont les principales victimes de ce piratage ?

Le code qui tourne dans la blockchain a pour principale fonction de manipuler des tokens, donc des crypto-actifs ou des crypto-monnaies. À partir de la, si il y a une erreur de code et qu’elle est découverte, les actifs sont vulnérables. Dans de très nombreuses affaires similaires, l’argent n’a jamais été récupéré. Les premières victimes de ce piratage sont donc les joueurs, les individus ont confié leur argent à ce jeu en ligne.

