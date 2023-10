Ces autres conflits qui font plus de morts que la guerre entre Israël et Gaza dans l’indifférence générale

Des habitants de Bambo, dans le territoire de Rutshuru, à 60 kilomètres au nord de Goma, capitale du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, fuient lors de l'attaque de la ville par le M23, le 26 octobre 2023.

Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).

Alexandre del Valle est un géopolitologue et essayiste franco-italien. Ancien éditorialiste (France Soir, Il Liberal, etc.), il intervient dans des institutions patronales et européennes, et est chercheur associé au Cpfa (Center of Foreign and Political Affairs). Il a publié plusieurs essais en France et en Italie sur la faiblesse des démocraties, les guerres balkaniques, l'islamisme, la Turquie, la persécution des chrétiens, la Syrie et le terrorisme.

Atlantico : Quels sont les plus importants conflits qui font plus de morts que le conflit israélo-palestinien et qui perdurent ?

Alexandre Del Valle : Proportionnellement, la situation de l’Arménie devrait frapper l’Occident qui a une relation particulière avec ce pays. Une épuration ethnique a eu lieu en Arménie à la fin du mois de septembre et au début du mois d’octobre avec l’offensive azérie appuyée par plusieurs pays. L’Occident a montré son indifférence face à cette situation. Les Arméniens du Haut-Karabakh ont été épurés d’Azerbaïdjan. Le nombre de morts, par rapport à la population du Haut-Karabakh, est beaucoup plus élevé comparativement à la situation en Israël, rapporté au chiffre de la population globale de l’Etat hébreu. 700 morts pour la situation récente du Haut-Karabakh sur 120 000 personnes au total dans cette région, cela représente beaucoup plus proportionnellement par rapport aux 1 400 morts dans les attaques du Hamas sur plusieurs millions d’habitants en Israël.

Les autres conflits qui ne mobilisent pas l’opinion internationale concernent notamment le Mozambique. Plus de 3000 personnes ont été tuées dans ce pays depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une nouvelle zone de djihad récente dont personne ne parle. Près de 700 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays dans le nord du Mozambique depuis le début des violences en octobre 2017.

Il y a également les éternels conflits inter-ethniques et politiques au Congo qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Le conflit d’Ituri est le plus mortel, avec plus de 60 000 morts. Celui-ci oppose des milices lendu (la Force de résistance patriotique de l’Ituri) et hema dans le district de l’Ituri situé dans la province Orientale au nord-est de la République du Congo. Il est notamment lié à des intérêts criminels et à la géopolitique des Grands Lacs. La guerre du Kivu, à l’est, a fait quant à elle plus de 20 000 morts depuis 2004.

La zone de l’Érythrée, de la Somalie et de l’Éthiopie est aussi le théâtre d’affrontements et de conflits inter-religieux, politiques, tribaux et inter-ethniques qui ont fait des dizaines de milliers de morts sans oublier la zone du Sahel où il y a eu beaucoup plus de morts sur plusieurs années par rapport au conflit entre Israël et le Hamas. Au Sahel, les attentats terroristes qui font des centaines de morts se sont multipliés. Au Sahel, il y a plus d’une dizaine de milliers de morts, victimes du terrorisme. Rien qu’au Nigeria, le bilan du djihadisme est de 15 à 20 000 morts en l’espace de quelques années. L’Afrique noire paye le tribut le plus lourd du djihadisme. Tout cela n’est pas trop commenté dans les médias.

La haine anti-française au Mali ou au Niger est beaucoup plus médiatisée que les morts au Niger dans ces affrontements et ces attaques terroristes. Tout cela est assez gênant.

Emmanuel Dupuy : J’ajouterai le Soudan. C'est un conflit larvé qui existe quasiment depuis la guerre du Darfour, depuis 2003 et la guerre civile qui aboutit au référendum sur l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Les coups d’état militaires d’avril 2019 et avril 2021, qui ont permis de chasser Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989 et installer à Khartoum, le général Abdel Fattah al-Burhan se déclinent désormais dans une sanglante guerre civile, peu médiatisée, du moins par les médias occidentaux. Il s’agit d'une guerre intérieure qui oppose, d'un côté le camp « légitimiste » du général Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dogolo, chef des Forces de soutien rapide (FSR), qui revendique le contrôle de la plupart des sites gouvernementaux, notamment le siège de la télévision d'État, le palais présidentiel. Plus de 9 000 civils ont été tués, mais c’est surtout le nombre de déplacés qui interpelle : plus de 4 millions de personnes déplacées et si on l'inscrit dans le temps long, ce sont près de 300 000 morts au Darfour et deux millions de victimes issues des différentes phases de luttes armées entre le Nord et le Sud du Soudan depuis le début des années 1970.

Autre conflit qu'on viendrait presque à oublier, mais qui est en lien finalement avec ce qui se passe au Proche-Orient, c'est le conflit au Yémen. C’est un conflit armé qui oppose depuis juillet 2014 principalement les rebelles chiites Houthis et, jusqu'en 2017, les forces fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh au gouvernement d'Abdrabbo Mansour Hadi, au pouvoir depuis 2012 à la suite de la révolution yéménite et du renversement de Saleh. Conflit qui s’est internationalisé en 2015 avec l’intervention saoudienne et émirienne pour éliminer les Houthis. Si l'on prend en compte également les morts liés à la malnutrition notamment ou aux conditions de vie, l'on atteint plus de 350 000 décès, selon les derniers recensement des Nations Unies.

A l’échelle de la planète, il y a également des minorités qui sont décimées en Asie. Le bilan du terrorisme, en Inde, aux Philippines ou encore en Indonésie est ainsi très lourd. L'insurrection moro aux Philippines est, à la base, un conflit irrédentiste armé opposant, depuis 1969, les forces gouvernementales des Philippines à des groupes armés moros indépendantistes devenus islamistes ou djihadistes, au gré de l’allégeance à Al Qaeda puis l’Etat Islamique, des groupes armés devenus terroristes (Front moro islamique de libération, Abou Sayyaf et Jemaah Islamyiah). Plus de 150 000 personnes ont ainsi péri à ce jour. Aux Philippines, des dizaines de milliers de morts ont été également recensés dans la guerre engagée contre la drogue.

Il y a bien d’autres conflits irrédentistes et séparatistes « oubliés » en Asie du Sud-Est, je pense à un pays en particulier, la Birmanie, devenu le Myanmar, en 2010. Les rébellions des ethnies Rohingya, Karen et Shan contre l’État birman ont fait près de 500 000 morts depuis l'indépendance de la Birmanie en 1948, avec une recrudescence des conflits dans ce pays depuis 1964 et le coup d’état militaire de 1988 et la prise de pouvoir par la junte militaire et ce malgré un frèle cessez-le-feu en 2012

Au Mexique, la guerre contre les cartels au Mexique fait près de 15 000 morts par an. Les insurrections des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) d’un côté et de l’Armée de Libération nationale (ELN) auront provoqué, depuis le milieu des années 1960, plus de 450 000 victimes.

Il y a également de nombreux meurtres et des assassinats de chrétiens et de musulmans en Inde, qui en fait un des foyers le plus actifs de la violence politique et du terrorisme, quoique peu documenté, du moins par le truchement des médias occidentaux. Les quatre bombes ayant visé la réunion religieuse chrétienne dans l’état du Kerala, il y a quelques jours, sur fond de manifestations en faveur du Hamas, à l’aune d’un entretien en ligne entre le chef du Hamas, Khaled Meshaal et les Islamistes du Jamaat-e-Islami tendent à prouver la poudrière identitaire que constitue le sous-continent indien...

Comme par le passé des 75 dernières années, une crise en chasse une autre, au gré des audiences médiatiques. L’émergence de la guerre civile du Biafra au Nigéria (entre 1967 et 1970), pourtant très médiatiquement suivie en Europe, notamment quant aux conséquences humanitaires, aura été quelque peu éclipsé et marginalisé, par l’enkystement du conflit opposant les Etats-Unis au Viêt Minh jusqu’en 1975. Les guerres dans les Balkans Occidentaux, sur les restes de l’ex-Yougoslavie, entre 1990 et 2000 seront éclipsés par les guerres en Afghanistan, à l’automne 2001, puis en Irak, à partir de 2004. Ces dernières s’éclipsant mutuellement, du reste, aussi, jusqu’à la chute de Kaboul, en août 2021. La guerre civile en Syrie, en Libye et au Yémen, à partir de 2011, préfigure, ainsi, une re-focalisation médiatique, notamment française, vers les instabilités chroniques sur le continent africain, eu égard à l'intensification de notre projection militaire au Sahel, à partir de 2013, marqué par le sacrifice des 58 militaires français tombés dans la lutte contre les groupes armés terroristes… Désormais, le conflit ukrainien est ainsi en passe devenir le conflit « bis » de la mediasphère, alors même que l’intensité des combats ne retombe pas.

Quels sont les responsables face à cette indifférence ? Que pourrait faire l’ONU ou l’Occident ? Y a-t-il un désintérêt pour ces conflits et envers les populations concernées ?

Alexandre Del Valle : La loi de la distance s’applique malheureusement. Lorsque ces événements sont assez éloignés géographiquement, cela touche moins l’opinion publique. La distance culturelle et politique a aussi son importance. En Occident, l’attention s’est beaucoup portée sur les conflits qui touchent les pays amis des Occidentaux que des nations qui sont critiquées par l’Occident. Les Arméniens sont par exemple stratégiquement alliés à un Etat ennemi paria, la Russie. L’Arménie reste un ancien pays soviétique qui a passé des accords politiques et militaires avec Moscou. Les morts arméniens ne préoccupent pas tant que cela les Occidentaux.

Les morts de ces conflits n’intéressent pas l’Occident. Il ne s’agit pas d’une accusation. Cela est presque humain. En Occident, nous avons plus tendance à nous intéresser aux morts de notre propre camp ou des alliés que des morts du camp d’en face. L’exemple du conflit au Yémen, avec des centaines de milliers de morts, le démontre. Cette guerre a presque égalé le nombre de morts en Syrie. Du côté syrien, les morts des opposants au régime étaient souvent cités mais les personnes décédées du côté du régime n’ont pas été médiatisées. Il y aura également une tendance à grossir le nombre de morts du camp que l’on soutient pour se victimiser et à minimiser le nombre de morts de l’ennemi ou dire que ces morts ne comptent pas. Il y a même des situations pires avec le cas de la guerre en Ukraine par exemple. L’Occident semble se réjouir du nombre de morts chez les Russes. Les morts russes. La mort des russophones dans le Donbass est aussi un cas particulier.

Ces différents conflits montrent que les pays occidentaux sont très sélectifs dans l’indignation. Les morts du Congo, du Sahel, les Russes tués dans le conflit avec l’Ukraine n’ont aucune importance et n’obtiennent pas une grande couverture médiatique. Il y a aussi le massacre des Ouïghours en Chine, les musulmans tués en Inde. Cela ne fait pas déplacer les montagnes.

Emmanuel Dupuy : Le choix éditorial qui détermine la prégnance médiatique d’un conflit dépend, en large partie, de l’écho que celui-ci va avoir vis-à-vis des opinions publiques. Ces dernières sont ainsi davantage impactées par la proximité géographique, la perception identitaire et les répercutions économiques du conflit que par l’ampleur ou l’ancienneté du drame lié aux nombreuses crises récurrentes et résurgentes qui traverse notre planète. Prenons deux exemples caractéristiques : la guerre contre le terrorisme et les conflits de « longue » intensité.

Dans le premier cas, alors que 81 pays ont été la cible d’actions terroristes depuis 1979 et que ceux-ci ont principalement touché les pays musulmans (plus de 91% des attentats), les opinions publiques européennes sont davantage préoccupés par le 1% de ses attaques qui les visent que les 45% de la zone Afrique du Nord - Moyen-Orient, comme nous l’indique l’étude de la Fondation pour l’Innovation Politique, sur la période 1979-2019. Ainsi, si l’on a beaucoup focalisé l’attention médiatique sur les attentats du 13 novembre 2015 qui ont touché Paris et provoqué le décès de 130 personnes, les attentats de Bombay advenus, sur quasiment le même mode opératoire, en novembre 2008, ont nettement moins retenu l’attention. Il en va de même avec les attentats de Casablanca du 16 mai 2003, bien moins exposés médiatiquement que ceux ayant touchés Madrid, le 11 mars 2004, alors que la causalité semble évidemment liée.

Dans le second cas, le plus long conflit sur le continent africain, dans la région des grands lacs, à l’est de la République Démocratique du Congo (RDC) dans les provinces de l’Ituri, du Nord et Sud Kivu et Kasaï, en lien avec les instabilités frontalières nées des guerres civiles au Soudan du Sud, Burundi, Ouganda et ce depuis les années 1980-1990, sans oublier le génocide rwandais en 1994 a certes, occasionné le décès de près d’un million de personnes et provoqué, l’année dernière, le déplacement de plus de 6 millions de personnes, mais dans la quasi indifférence générale. Du reste, ce n’est qu’avec l’apparition d’un groupe armé ayant prêté allégeance à Daesh, en l’espèce les Forces démocratiques alliées (ADF) que l’attention occidentale aura été plus manifeste !

L’organisation des Nations Unies créée par la Charte de San Francisco, en juin 1945 - et notamment son Conseil de Sécurité créée en janvier 1946 - pour prévenir, résoudre et mettre fin au conflit, notamment au regard de son article 24, n’aura réussi cette tâche titanesque, et ce depuis ses débuts, avec le conflit israélo-arabe, sur fond de revendication palestinienne à un état indépendant (résolutions 181 de 1947 et 242 de 1967). Il suffit d’avoir à l’esprit que la plus ancienne des opérations de maintien de la paix est l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) activée par la résolution 50 du 29 mai 1948, pour mettre fin à la guerre israélo-arabe de mai 1948 ! Plus de 200 résolutions onusiennes et 44 vétos américains plus tard, la situation est toujours aussi crisogène, comme l’attaque sordide du 7 octobre dernier est venu nous le rappeler.

Tous ces conflits, qui ne bénéficient pas de la même couverture médiatique que la guerre entre Israël et le Hamas, sont-ils des guerres classiques ou est-ce lié au djihadisme ?

Alexandre Del Valle : J’évoque le cas de ces différents conflits dans mon dernier livre, « Vers le choc global ? (publié aux éditions de L’Artilleur). Ces conflits sont souvent très localisés et intra-étatiques à 99 %. Il n’y a que deux conflits actuellement qui sont vraiment inter-étatiques : l’Arménie, de manière indirecte avec la situation du Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan et le second concerne le conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Les autres conflits à travers le monde sont intra-étatiques ou multi-étatiques. Le Yémen est un conflit inter-étatique entre un pouvoir arrivé avec le Printemps arabe, pro-Frères musulmans, reconnu par certains pays du Golfe et les rebelles houthistes, chiites, zaydites. Le conflit du Yémen est l’un des plus sanglants de ces vingt dernières années avec la Syrie.

Le fait que ces conflits se déroulent dans l’indifférence apparaît presque comme quelque chose de logique car il n’y a pas de sentiments en géopolitique. Il y a beaucoup de manipulations et d'intérêts en jeu. La plupart des conflits actuellement sont intra-étatiques.

En revanche, de nombreux pays intra-étatiques sont instrumentalisés par les puissances extérieures. Par exemple, en Syrie, le Qatar et la Turquie ont aidé les rebelles, affiliés aux Frères musulmans. Et la Russie et l’Iran ont soutenu le régime de Bachar al-Assad.

Au Yémen, il y a des pays du Golfe qui aident certains groupes sunnites gouvernementaux pour les Saoud ou du Sud pour ce qui concerne les Emirats. En revanche, les Iraniens aident les chiites-houthistes.

C’est la même chose pour Israël qui est un allié de l’Occident et des Etats-Unis. L’autorité palestinienne est reconnue par l’ONU. Le Hamas est aidé par l’Iran, le Koweït, la Turquie et le Qatar.

Comme le Liban jadis, chaque pays a dû choisir un camp. La France et l’Allemagne ont aidé et soutenu les chrétiens du Liban, les Anglais ont toujours été proches des alaouites et des druzes. L’Union soviétique était derrière l’OLP à Beyrouth. La Guerre froide se prolongeait au Liban, de même qu’elle s’est continuée en Angola, au Nicaragua.

Ces conflits qui durent depuis de nombreuses années ont-ils des chances de se résoudre grâce à l’intervention de la communauté internationale, de l’Union africaine, de l’ONU, d’entités, d’organismes ou de blocs de pays comme les BRICS ? Pourrait-il y avoir un chemin vers la paix pour ces conflits qui durent depuis trop longtemps et qui sont tombés dans l’oubli ?

Alexandre Del Valle : L’ONU n’a jamais rien résolu, comme je l’explique dans mon ouvrage. Les casques bleus ne sont déployés que lorsque les grandes puissances nucléaires du Conseil de sécurité permanent sont d’accord. L’ONU n’arrive en général qu’après les massacres.

L’Union africaine n’a jamais rien réglé. Le constat est le même pour la CEDEAO.

Aucune organisation internationale n’a jamais réglé un conflit, pas même l’Union européenne.

Pour la Syrie, un accord très pragmatique a été passé entre les Turcs, les Iraniens et les Russes. Cela a permis de partager les zones d’influence en Syrie et a mis fin à la guerre civile, parallèlement au travail de la coalition internationale occidentale. Que ce soit l’Occident avec la coalition contre Daech ou que ce soit les pays qui se sont partagés les zones d’influence en Syrie, cela concernait des accords entre Etats.

Les BRICS, l’alliance économique entre différents pays qui veulent un monde multipolaire, via la Chine, ont réussi à réconcilier l’Arabie saoudite et l’Iran récemment, ce que personne n’avait réussi à faire.

Les Etats puissants ont plus de poids que les organisations internationales.

Emmanuel Dupuy : Alors que le multilatéralisme onusien montre des signes inquiétants de fatigue voire de léthargie, depuis sa création, il y a 78 ans, apparaissent, désormais, en effet, avec plus d’emphase, d’autres approches diplomatiques aux racines « civilisationnelles » radicalement différentes. Cette « dé-occidentalisation » des relations internationales, n’apparait que plus criante quand il s’agit d’envisager des alternatives en terme de médiation, facilitation et résolution des conflits. Ainsi, des organisation intergouvernementales (OIG) plus récemment créées proposent des approches alternatives à la diplomatie de la deuxième moitié du siècle dernier, à l’instar du G-20 (1999), de l’Organisation de Coopération de Shanghai (2001), du mouvement des BRICS (2009) notamment depuis son élargissement à 11 membres, lors du dernier Sommet de Johannesburg, en août dernier, ou encore du réveil du Mouvement des non alignés (créée en 1961, mais relancé et re-légitimé par la fin de l’URSS, en 1991 et la guerre global contre le terrorisme, à partir de 2001).

Ainsi, la triple initiative chinoise pour la paix, la croissance et la civilisation, dont le succès du dialogue entre Ryiad et Téhéran, en mars dernier, en est la manifestation la plus ostensible pourrait offrir une approche radicalement différente de résolution des conflits que celle proposée par les Etats-Unis et les pays européens. Le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui obère les relations bilatérales entre Erevan et Bakou, depuis trente ans, dépend davantage du bon vouloir de Moscou et Ankara que de Washington, Paris, Berlin ou Bruxelles.

Il en va de même avec les processus de négociations complémentaires dit « processus d’Astana » associant la Russie, l’Iran et la Turquie, dans le cadre d’une triangulation diplomatique qui aura davantage oeuvré, depuis mai 2017, pour la paix et la stabilité en Syrie que l’ONU !

Le réveil de plusieurs conflits gelés ou résurgents (Transnistrie, Ossétie-du-Sud, Abkhazie, Karabakh, Cachemire, Sahara occidental, Taïwan…) devrait voir la théorie clausewitzienne qui pose le principe de la guerre comme étant la continuation de la, politique par d’autres moyens confirmer ce que l’universitaire et ancien diplomate singapourien, Kishore Mahbubani, indiquait en 2021, à savoir que nous sommes à l’aune d’une marginalisation diplomatique nous sortant d’une parenthèse de quatre siècle de domination occidentale. Bref, la guerre et la diplomatie se réinventent et se nourrissent inévitablement, mais avec des critères et acteurs différents, nous excluant progressivement, minutieusement et sciemment par des partenaires, certes encore considérés comme stratégiques pour certains, mais de plus en plus mû par une adversité systémique, à l’instar de la Chine, de la Turquie et bien évidemment de la Russie.