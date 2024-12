Architecture étatique

Ces 4 micro-États européens vestiges des monarchies médiévales qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui

L'Europe continentale compte quatre micro-États dont la population est comprise entre 30 000 et 80 000 habitants : Andorre, à la frontière entre la France et l'Espagne ; le Liechtenstein, niché entre la Suisse et l'Autriche ; Monaco, qui se trouve sur la Côte d'Azur ; et Saint-Marin, qui est entouré par le nord de l'Italie.