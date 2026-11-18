ATLANTI-CULTURE
18 novembre 2026
"Celle qui doute" : une soirée au merveilleux pays du doute
De : Isabelle Lafon Mise en scène : Isabelle Lafon Avec : Isabelle Lafon Théâtre National de la Colline 15, rue Malte-Brun 75020 Paris
4 min de lecture
Thème
Isabelle vit à Vincennes, rue de la Prévoyance. Elle déplore si drôlement l’état de sa cuisine que son mari l’encourage à se mettre au stand up, ce qu’elle fait brièvement, après avoir triché à l’improbable mais bien réel concours européen du plus beau cri de mouette à Ostende.
Observatrice et avide de rencontres, Isabelle rentre en relation avec une magnifique vieille femme georgienne, interprète traductrice dans le milieu du cinéma, qui bientôt l’accompagne chaque jour promener sa chienne au bois.
Durant trois saisons - un automne, un hiver, un printemps pleins de dialogues acidulés, tendres, cocasses, quotidiens et pourtant lumineux - Keto mêle ainsi sa vie à celle d’Isabelle sa cadette de vingt ans, et ce dans les allées du bois de Vincennes, entre le Chemin de l’asile, l’Allée royale, l’Allée des lapins et la Route des chevreuils.
Les deux femmes parlent de Madeleine, une adolescente de 16 ans, « singulière », qui habite dans la même rue.
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THEMATIQUESCulture
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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