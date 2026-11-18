Isabelle vit à Vincennes, rue de la Prévoyance. Elle déplore si drôlement l’état de sa cuisine que son mari l’encourage à se mettre au stand up, ce qu’elle fait brièvement, après avoir triché à l’improbable mais bien réel concours européen du plus beau cri de mouette à Ostende.

Observatrice et avide de rencontres, Isabelle rentre en relation avec une magnifique vieille femme georgienne, interprète traductrice dans le milieu du cinéma, qui bientôt l’accompagne chaque jour promener sa chienne au bois.

Durant trois saisons - un automne, un hiver, un printemps pleins de dialogues acidulés, tendres, cocasses, quotidiens et pourtant lumineux - Keto mêle ainsi sa vie à celle d’Isabelle sa cadette de vingt ans, et ce dans les allées du bois de Vincennes, entre le Chemin de l’asile, l’Allée royale, l’Allée des lapins et la Route des chevreuils.