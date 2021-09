© JUSTIN TALLIS / AFP

Côté obscur de la force

Ce que le Covid et le Brexit nous révèlent des vilains petits secrets de notre pouvoir d’achat

Au Royaume-Uni comme en France, des acheteurs grossistes extrêmement puissants ont pris le contrôle de nombre de chaînes d’approvisionnement et utilisé la force -et une main-d’œuvre immigrée mal payée- pour soumettre leurs fournisseurs et faire baisser les prix pour les consommateurs.