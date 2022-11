Des poignards de l’âge de bronze et du chalcolithique.

Le déclin des civilisations de la fin de l'âge du bronze en Méditerranée et au Proche-Orient a suscité la curiosité des historiens pendant des siècles. Ces empires se sont effondrés en raison d'une combinaison de catastrophes naturelles, de migrations et d'invasions étrangères et d'un fort déclin du commerce international.

Atlantico : Vous avez écrit un livre très intéressant : 1177 B.C. : The Year Civilization Collapsed. Le choix de la date peut surprendre le public, car elle ne fait pas partie des dates bien connues de notre histoire. Pourtant, elle a été déterminante puisque vous l'indiquez comme la fin de l'âge de bronze, que s'est-il passé à cette date ?

Eric H. Cline : Selon les archives égyptiennes, 1177 avant J.-C. est l'année où les Peuples de la Mer ont attaqué l'Egypte pour la deuxième fois. Ces peuples de la mer étaient en fait constitués de neuf groupes distincts qui ont envahi et envahissent la région à deux reprises au cours de cette période, mais ils ont été vaincus par l'Égypte à chaque fois, en 1207 et 1177 avant Jésus-Christ. Dans l'ensemble, bien qu'il ait fallu environ un siècle pour que tout s'effondre, de 1250 à 1150 avant J.-C., 1177 avant J.-C. est un bon point de référence, car à cette époque, de nombreuses villes de la Méditerranée et du Proche-Orient - de l'Italie à l'Afghanistan et de la Turquie à l'Égypte - étaient en déclin, voire déjà détruites. J'utilise donc 1177 av. J.-C. pour désigner l'ensemble de l'effondrement de l'âge du bronze tardif, tout comme nous utilisons couramment 476 ap. J.-C. pour désigner la chute de l'Empire romain : nous savons que ni l'un ni l'autre n'a eu lieu exactement cette année-là, mais nous comprenons que ces dates sont représentatives. À mon avis, comme je le dis dans le livre, 1177 av. J.-C. "est un point de repère raisonnable et nous permet de mettre une date précise sur un moment charnière plutôt insaisissable et la fin d'une époque".

Nous savons qu'à cette période, les civilisations dirigeantes de l'époque se sont effondrées en même temps autour de cette date. Quelle a été l'ampleur de ce changement ? A quoi ressemblait le monde avant et après cette date ?

Eric H. Cline : Le monde méditerranéen était très interconnecté à la fin de l'âge du bronze, de la Méditerranée occidentale et de la mer Égée à la Méditerranée orientale et au Proche-Orient jusqu'en Afghanistan. Ils interagissaient les uns avec les autres, avaient des contacts commerciaux et diplomatiques, organisaient des mariages royaux, envoyaient des ambassades internationales, établissaient des embargos économiques, et ainsi de suite. L'un des liens qui les unissaient tous était le besoin de cuivre et d'étain, afin de fabriquer du bronze, qui était le principal métal de l'époque. La plupart du cuivre venait de Chypre, la plupart de l'étain venait d'Afghanistan, tout comme le lapis-lazuli. L'or provenait d'Égypte. Les matières premières et les produits finis étaient vendus et échangés, surtout au niveau royal. Une épave en particulier, découverte à Uluburun au large de la côte sud-ouest de la Turquie en 1982, transportait une cargaison comprenant dix tonnes de cuivre brut et une tonne d'étain brut, ainsi que du verre brut, de l'ivoire, du bois d'ébène et d'autres articles provenant d'au moins huit cultures différentes : égyptienne, hittite, mycénienne, minoenne, chypriote, cananéenne, nubienne et des Balkans. C'était un microcosme du commerce international qui se déroulait à l'époque où il a coulé, en 1300 avant Jésus-Christ. Quant aux effets de l'effondrement, comme je le dis dans le livre, "le monde [de la mer Égée et du Proche-Orient] en 1200 avant J.-C. était très différent de celui de 1100 avant J.-C. et complètement différent de celui de 1000 avant J.-C.". Chacune des sociétés a été affectée à un degré différent, y compris certaines qui se sont effondrées entièrement et ont disparu ; il a fallu à d'autres jusqu'à quatre siècles pour s'en remettre. C'est en partie pour cette raison que je dis dans le livre que l'effondrement du monde de la fin de l'âge du bronze a été d'une telle ampleur qu'il faudra attendre la chute de l'Empire romain, 1 500 ans plus tard, pour connaître un autre événement ayant eu un tel impact sur le monde civilisé. C'est pourquoi je consacre une grande partie du livre - toute la section centrale - à explorer ce qui s'est passé au cours des siècles qui ont précédé l'effondrement, afin que les lecteurs puissent replacer la catastrophe dans son contexte et réaliser tout ce qui a été perdu lorsque tout s'est effondré. Pour moi, c'est l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire ancienne, que je voulais faire revivre pour ceux qui ne la connaissent pas aussi bien.

Comment expliquez-vous l'effondrement de l'un des premiers exemples de mondialisation ?

Eric H. Cline : C'est dans les années 1860 et 1870 que Gaston Maspero, le célèbre égyptologue français, a formulé pour la première fois la théorie selon laquelle les Peuples de la Mer avaient causé l'effondrement. Bien que je pense qu'il semblait très logique pour les premiers érudits d'accuser les Peuples de la Mer, ils ont basé leur pensée sur l'inscription de Ramsès III à Medinet Habu en Egypte et pas beaucoup plus. Même si la théorie s'est consolidée en 1901, c'était bien avant qu'aucun des sites détruits n'ait été fouillé, de sorte qu'ils ont essentiellement créé la théorie et ont ensuite cherché des données pour l'étayer. Le simple fait que des empires intérieurs comme les Babyloniens et les Assyriens aient également décliné montre qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos des peuples de la mer, même si on le souhaite. Lorsque j'ai commencé à examiner les informations spécifiques dont nous disposons aujourd'hui concernant l'effondrement de l'âge du bronze tardif, il m'est apparu clairement que nous avions peut-être trop rejeté la faute sur les peuples de la mer. Il existe des preuves archéologiques et textuelles pour un certain nombre d'autres possibilités, et j'ai donc pensé que ce serait une bonne idée de les explorer en détail et de voir si une interprétation différente pourrait être plus plausible.

Nous disposons aujourd'hui de nombreuses preuves supplémentaires de sécheresse, de famine, de tremblements de terre, de rébellions et d'envahisseurs, tous survenus vers la fin de l'âge du bronze, à partir de 1250 av. J.-C. environ, et culminant avec la deuxième invasion des Peuples de la mer en 1177 av. Je pense que tous ces facteurs ont joué un rôle dans l'effondrement, et ma thèse principale dans le livre est qu'il a dû y avoir une "tempête parfaite" d'événements calamiteux à ce tournant pour que le réseau des civilisations de la fin de l'âge du bronze s'effondre peu après 1200 avant Jésus-Christ. Il serait difficile de survivre si toutes, ou la plupart, des calamités étaient arrivées en même temps ou presque. C'est, je pense, la raison pour laquelle de nombreuses civilisations de la fin de l'âge du bronze n'ont pas été en mesure de résister à la "tempête parfaite" et se sont effondrées.

Sécheresse, famines, catastrophes naturelles, guerres, mouvements de population, tous ces éléments ont eu lieu à cette époque. Le parallèle est tentant à établir avec ce que nous vivons actuellement. Jusqu'à quel point la comparaison est-elle juste ? L'histoire d'il y a trois millénaires peut-elle éclairer notre présent ?

Eric H. Cline : Je pense effectivement qu'il est tout à fait juste de faire une comparaison, notamment en raison des similitudes entre les problèmes rencontrés par le monde de la fin de l'âge du bronze et notre monde actuel : changements climatiques et sécheresse, famines, guerres, catastrophes naturelles, mouvements de population, etc. Ainsi, examiner de plus près les événements, les peuples et les lieux d'une époque qui a existé il y a plus de trois millénaires et ce qui leur est arrivé est plus qu'un simple exercice académique d'étude de l'histoire ancienne. Nous devrions également être reconnaissants d'être suffisamment avancés aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe et prendre des mesures pour y remédier, plutôt que de simplement accepter passivement les choses telles qu'elles se produisent.

Votre travail montre qu'une civilisation florissante peut être rapidement abattue par une conjonction d'événements mondiaux. Cela s'est produit à nouveau avec la chute de l'empire romain. Devrions-nous être inquiets de la fin de notre civilisation ?

Eric H. Cline : Oui. Nous devrions être conscients qu'aucune société n'est invulnérable et que chaque société dans l'histoire du monde s'est finalement effondrée.