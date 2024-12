© AFP PHOTO / ESA / WEBB, NASA & CSA, J. LEE AND THE PHANGS-JWST TEAM

Période charnière

Ce moment des débuts de l’univers où tout a basculé

Le révolutionnaire télescope spatial James Webb et les radiotélescopes de nouvelle génération explorent ce qu’on appelle l’époque de la réionisation. Cette période contient des indices sur les premières étoiles et galaxies, et peut-être même sur la nature de la matière noire.