Coup de chaud

Canicule : voilà comment ne pas rater les signaux qu’un coup de chaleur vous guette

Avec des températures records dès le mois de juin, des millions d’Américains sont placés en alerte face à une canicule d’une ampleur inhabituelle. Si l’été reste pour beaucoup une saison de plaisir, il est aussi devenu, avec le changement climatique, un terrain propice aux drames sanitaires silencieux. Crampes, insolation, voire coup de chaleur fatal : les pathologies liées à la chaleur peuvent frapper sans prévenir, y compris les plus jeunes et les plus actifs. Hydratation, vigilance, prévention collective : dans un pays où les infrastructures ne suivent pas toujours la montée du mercure, il devient crucial d’anticiper pour éviter que les chaleurs extrêmes ne fassent de nouvelles victimes.