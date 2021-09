Candidats de la droite et du centre : et à la fin il n’en restera qu’un

Atlantico : Les journées parlementaires LR ont lieu actuellement. Xavier Bertrand est de la partie et a fait comprendre qu’il n’y aurait qu’un seul candidat et qu’il ne se présenterait pas contre son parti d’origine. Est-ce le signe que le candidat Bertrand a définitivement décidé de rentrer dans le rang? Christophe Bouillaud : Rien n’est moins sûr. Vu l’investissement qu’il a fait depuis des mois, voire des années, dans une candidature à l’élection présidentielle de 2022, il serait assez surprenant de le voir abandonner la course. Par contre, cela ouvre un espace de négociation avec les dirigeants de son ancien parti et avec les autres candidats à la candidature prétendant à représenter la droite et le centre-droit. Ce n’est plus le tout ou rien d’il y a encore quelques jours. Sans doute, Xavier Bertrand a-t-il compris qu’il ne pouvait pas apparaitre aux yeux du « peuple de droite », et surtout des militants des Républicains, comme celui qui fait perdre son camp. Il a peut-être aussi compris que pour aller plus haut dans les intentions de vote, il lui fallait absolument être le candidat « naturel » de son camp, investi par les Républicains.

Atlantico : Aucun candidat n’a encore tiré son épingle du jeu et réussi à s’imposer au sein (et à l’extérieur) du parti de la droite et du centre. Cette nouvelle position de Xavier Bertrand change-t-elle la donne ? Le ralliement au parti de candidats extérieurs lui permettra-t-il de gagner en légitimité ? Christophe Bouillaud : Si cette nouvelle position finissait par être la première pierre permettant au bout de quelque temps d’aboutir à une candidature unique soutenue par les Républicains, cela renforcerait ce parti. Cela reviendrait en effet à réaffirmer la nécessité pratique d’un parti de rassemblement de la droite et du centre-droit, complètement en accord avec la logique institutionnelle de la Vème République, le mode de scrutin en vigueur, et les rapports de force électoraux. D’ailleurs, plutôt que de ralliements aux Républicains de candidats extérieurs, il vaudrait mieux parler, aussi bien dans le cas de Valérie Pécresse que de Xavier Bertrand de retour au bercail, ou, si l’on veut, de retour à l’esprit qui avait présidé en son temps à la création de l’UMP, ancêtre direct des Républicains actuels. L’UMP prévoyait l’existence de courants structurés en son sein et aussi de partis associés, justement dans une logique visant à la fois à rester compétitif à la présidentielle et à respecter le pluralisme.

Atlantico : Comment la droite des Républicains peuvent-ils désormais espérer désigner leur candidat le plus efficacement possible dans cette nouvelle configuration, sachant que Xavier Bertrand refuse néanmoins toujours la primaire? Quel candidat est le plus susceptible de bénéficier de ce nouveau rapport de force ? Christophe Bouillaud : Si les Républicains ne peuvent pas organiser une primaire, à la fois parce que Xavier Bertrand la refuse, et aussi parce que celle de 2016 a laissé de mauvais souvenirs dans le camp de la droite et du centre-droit, ce qui constitue peut-être une perception fausse de leur part liée à l’ « affaire Fillon » lors de la campagne présidentielle proprement dite, il ne reste que la recherche d’un accord entre les candidats pressentis. Malgré les signaux envoyés en ce sens, cela me parait tout de même très difficile à ce stade. Pour l’instant, il reste deux candidats vraiment crédibles en lice, de force égale : Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. En effet, il me semble que Michel Barnier, malgré sa longue carrière politique, souffre d’un déficit de notoriété bien trop grand pour s’imposer d’ici seulement quelques semaines comme le candidat de la droite et du centre. Les autres prétendants sont encore moins crédibles comme candidat d’une vaste union de la droite et du centre-droit.