Luiz Inácio Lula da Silva

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On annonçait un raz-de-marée en faveur de Lula. Il n’a pas eu lieu. Et il a été élu président seulement d’une courte tête. Pour autant, il est incontestablement le président du Brésil. Va-t-il pouvoir gouverner ? Avec qui ? Contre qui ?

En même temps que les élections présidentielles avaient lieu au Brésil des élections législatives et celles pour les postes de gouverneur. Et ce sont les bolsonaristes qui ont raflé la mise. Ils sont majoritaires à l’Assemblée et ont conquis la majorité des postes de gouverneurs, y compris dans l’Etat de Sao Paulo, le plus riche du pays.

Lula a été démocratiquement élu. Ses adversaires également. En plus, comme le constate tristement Le Monde, les bolsonaristes ont une étonnante capacité à mobiliser dans la rue. Le Brésil va devenir un bateau ivre et le capitaine Lula n’y pourra rien.