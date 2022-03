"Black Comedy" de Peter Shaffer : Dans le noir, tout est possible

"Black Comedy" de Peter Shaffer est à découvrir au Théâtre Le Splendid à Paris.

"Black Comedy, de Peter Shaffer

Adaptation : Camilla Barnes et Bertrand Degrémont

Durée : 1h20

Avec Arthur Jugnot, Virginie Lemoine, Mélanie Page, Laurent Richard, Bertrand Degrémont, Anouk Viale et Rémy Roubakha

Jusqu’au 4 juin, du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 15h, puis en tournée de janvier à mars 2023

NOTRE RECOMMANDATION : 2/5

THÈME

Tout est prêt pour accueillir le grand collectionneur d’art Gunther Von Patzig, qui vient découvrir l’œuvre que Greg Bertin, l’artiste a bien mise en valeur. Et soudain, c’est le noir total. Le noir qui cache tout mais révèle ce que l‘on veut camoufler.

Entre Carole, sa nouvelle fiancée et son père militaire et réfractaire à l’art, son voisin-amant Edouard de Winter et Lola, son ex qui débarque à l’improviste, l’artiste aura du mal à sortir indemne de cette succession de quiproquos. Et ce d’autant plus, que sa voisine, Miss Postletwaite et Shuppanheim, l’électricien, s’en mêlent...

POINTS FORTS

Lorsque les personnages sont plongés dans le noir, les spectateurs, eux, voient tout. Idée de départ magnifique et ressort comique inépuisable.

Les acteurs, dans la plus pure tradition du boulevard, s’en donnent à coeur joie :la palme revient à Virginie Lemoine qui, dans une hilarante tirade de vieille fille découvrant l’alcool s’offre un morceau de bravoure très réussi et généreusement applaudi.

La pièce se déroule à un rythme effréné : les rebondissements s’enchaînent et les situations cocasses se succèdent sans aucun temps mort.

QUELQUES RÉSERVES

L’adaptation lorgne plus du côté de Vendredi tout est permis, l’émission d’Arthur sur TF1, que de celui de Barillet et Grédy ! Les blagues ne sont pas toujours très fines et les effets recherchés ne s’embarrassent pas de subtilité.

Adaptation – pour la première fois en France – d’une pièce ayant rencontré un immense succès en Angleterre, on pouvait s’attendre à un humour plus British que franchouillard.

ENCORE UN MOT...

Les deux succès les plus remarquables de Peter Shaffer sont Equus - joué plus de 1 000 fois à Broadway lors de sa création puis reprise en 2007 avec Daniel Radcliffe pour son premier rôle après Harry Potter - et Amadeus, l’histoire de Mozart et de son rival italien Salieri, d’où sera tiré le film éponyme pour lequel Shaffer reçut l’Oscar du meilleur scénario adapté.

UNE PHRASE

« Je ne suis pas non voyant, je suis dans le noir. ».

L'AUTEUR

Peter Shaffer est un dramaturge anglais né en 1926 à Liverpool, et mort en 2016.

Après avoir exercé de nombreux petits boulots, il lance sa carrière d’auteur au début des années 50. Il écrira une bonne vingtaine de pièces – et en adaptera plusieurs au cinémaainsi que de romans.

Shaffer reçut de très nombreux prix pour ses comédies satiriques, aussi bien que pour des drames philosophiques.