Reconnaissance Palmaire

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Le géant chinois Tencent veut développer le paiement avec la paume de la main. Que savons-nous de l’état de cette technologie ?

Cela fait un moment que les empreintes digitales étaient utilisées pour déverrouiller des téléphones ou payer sur certains sites. La reconnaissance palmaire diminue les possibilités de non-reconnaissance que pourrait représenter une seule empreinte. La technologie est donc assez fiable, plutôt sûre et efficace. Mais la vraie question, c’est la conservation des données biométriques. Pour Apple, elles n’étaient pas censées être ailleurs que sur le téléphone. Tencent, comme le reste des compagnies chinoises, est sous la pression des autorités pour transmettre des informations. Donc les questions d’où vont mes données et qui y a accès se posent avec acuité.

Tencent n’existe pas qu’en chine, c’est un des leaders mondiaux du jeu, et s’il développe sa technologie en Chine, elle sera sans doute présente dans d’autres pays rapidement. Si l’on regarde TikTok, des informations qui n’étaient pas transiter en Chine l’ont été, visibles par l’entreprise et par l’Etat. WeChat, que possède Tencent, est l’une des plus grosses plateformes du pays, qui mélange de nombreux services, et qui permet tout un tas de choses. Tencent est l’une des trois plus grosses compagnies tech de Chine.

Amazon avait effectué des remises sur paiement quand il a lancé le paiement par reconnaissance biométrique palmaire et Tencent semble faire de même. Ce nudge va-t-il contribuer à démocratiser la technologie et à augmenter son acceptabilité sociale ?

En Chine, le niveau de contrôle est déjà tellement élevé que la question de la vie se pose moins qu’en Europe. Mais le vrai enjeu est au-delà de la question de la Chine. En France, il y a encore quelques années, la biométrie était encore très critiquée. Les industriels avaient, dans un livre blanc, souligné l’importance de faire rentrer la biométrie dans la vie quotidienne pour contrer ce rejet. A partir de ce moment, un lobbying important a été fait par le Gixel. Ils incitaient à passer par les plus jeunes pour qu’ils soient tout à fait ouverts une fois adulte. Certaines cantines avaient été dotées de reconnaissance palmaire. En France, la CNIL et autres nous protègent relativement. Certains pays n’ont pas cette chance. Pour la coupe du Monde au Qatar, il faut télécharger deux applications obligatoires qui communiquent des données. Donc Tencent cherche effectivement à rendre ce geste anodin, alors qu’à l’origine donner ses empreintes était associé aux enquêtes de police. L’objectif est de banaliser un geste qui est tout sauf banal.

A quel point la dérive vers le contrôle social est-elle importante ?

La Chine effectue déjà un fichage important, mais plus elle a d'informations, plus elle le peut. Elle a un système de scoring qui octroie des permissions et interdictions. Mais les questions se posent aussi chez nous, le Sénat a interrogé le risque que la collecte des données médicales puisse être utilisée à terme pour du contrôle social. Il y a déjà des tours de passe-passe qui permettent d’obtenir et de conserver certaines données en France. Le glissement se fait progressivement.