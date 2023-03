Bien au-delà de la réforme des retraites : une insurrection anti-Macron…

Plus de 60 % des personnes interrogées veulent que la contestation se poursuive même après l’adoption de la réforme des retraites.

C’est à lui, et à lui tout seul, que les Français en veulent.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dialogue imaginaire entre le président de la République et sa Première ministre.

« Elisabeth, c’est une révolte ? ». « Non Emmanuel, une révolution ». Ainsi peut-on interpréter le sondage Odoxa publié par Le Figaro.

Par millions, des Français sont en grève contre la réforme des retraites. Et des millions d’entre eux manifestent pour la même raison. Des millions de Français souffrent : pas de train, pénuries de carburant, restrictions d’électricité. Mais ils n’en veulent pas aux grévistes et font, comme en 2005, grève par procuration.

Le sondage Odoxa est limpide. Plus de 60 % des personnes interrogées veulent que la contestation se poursuive même après l’adoption de la réforme des retraites ! Celle-ci a été votée par le Sénat et le sera sans doute par l’Assemblée avec l’appui de la droite.

Alors que contestera-t-on ? Réponse : Macron ! Du temps de l’Antiquité grecque, tout ce que touchait le roi Midas se transformait en or. En 2023, tout ce que touche Macron, qu’il agisse bien ou mal, se retourne contre lui.

En 2017 et en 2022, il avait la baraka. Maintenant, il porte la scoumoune. Le charme est rompu. Et il ne reviendra plus.