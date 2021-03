Bavaria, Bénéteau, Dufour, Fountain Pajot, Volvo, Zodiac tous ancrés au Virtual Nautic les 12 et 13 mars 2021!

Plusieurs nouveautés voiliers, bateaux à moteur ou catamarans seront présentées en avant-première mondiale au Virtual Nautic le 12 et 13 mars.

Plusieurs nouveautés voiliers, bateaux à moteur ou catamarans seront présentées en avant-première mondiale au Virtual Nautic avec des visites privées et des échanges en direct ! Dufour, Fountain Pajot, Bavaria Voile, Zodiac ou Ruban Bleu, leader du bateau électrique ainsi que Nicols et bien d’autres sont sur le pont. Pour les aficionados experts, des nouveautés dans les équipements sont dévoilés pour avoir toujours plus de plaisir à naviguer et en préparation la première voile au monde fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées chez EKKO. Volvo, un constructeur automobile, va présenter le tout premier système de technologie des voitures adaptées pour les bateaux comme l'aide au stationnement. On connaît l’assistance au stationnement sur les voitures mais pas pour amarrer un bateau... On se positionne près de l’emplacement. On n’accélère ou on freine, l’ordinateur de bord va tourner le volant tout seul, pour être sûr de réussir son créneau du premier coup !

L'innovation est dans l'approche du salon lui-même. Il propose une expérience interactive, ludique, dans un environnement virtuel 3D qui reproduit celui d’un “vrai” salon. L’inscription se fait sur www.virtualnautic.com, elle est gratuite, simple et sécurisée. Une fois inscrit sur www.virtualnautic.com, on reçoit un lien pour télécharger sur son ordinateur une application (une connexion internet suffit). Ce lien permet à tout à chacun de créer son avatar, « jumeau numérique » personnalisé. Avec votre avatar vous accostez sur une île et vous évoluez au sein du parc des expositions virtuel et dans les allées des différents halls, discuter avec les autres avatars des participants à l’événement, découvrir toutes les innovations produits y compris des visites 360° des bateaux et peut-être l'inspiration pour une destination pour les prochaines vacances, maritimes ou fluviales. Une pause…un tour à la plage, prendre le bateau, on y est le Virtual Nautic est une expérience immersive et interactive.

"Virtual Nautic a été pensé comme un acte de résistance face à la crise sanitaire. Contrairement à d’autres secteurs pour lesquels les salons sont principalement des vitrines, pour l’industrie nautique, les salons revêtent un caractère stratégique essentiel ; ce sont à la fois de véritables places d’affaires où se réalisent principalement les commandes qui vont impulser la production, des moments d’expression de la filière et des repères dans l’écosystème économique" déclare Fabien Métayer, délégué général de la Fédération des Industries Nautiques (FIN). Les salons du secteur ont tous été annulés en France comme à l’étranger : Cannes, Southampton, La Rochelle, Amsterdam, et enfin Paris. 70% des ventes de bateaux sont réalisées pendant les salons nautiques automne – hiver en France. Une filière qui ne compte pas moins de 15 millions de pratiquants et représente 150 000 emplois directs et indirects. Virtual Nautic est le plus grand évènement virtuel jamais organisé en Europe, il rassemble plus d’un millier de professionnels,150 exposants pour 180 marques et accueille gratuitement des milliers de visiteurs, nationaux et internationaux. Amoureux de la mer, des fleuves, des rivières ? Passionnés, sportifs ou simples curieux ? rendez-vous sur www.virtualnautic.com pour naviguer gratuitement!