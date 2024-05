Bande-dessinée : "Barcelona, âme noire" : noire et amère saga Barcelonaise De

Dans Barcelona, âme noire, on tue, on mutile, on ment, on se ment, on trompe, on manipule, on aime, on abandonne, on boit, on espère, on rêve, on désespère, on aide, on humilie… A peu près toute la palette des sentiments, contradictions et comportements de l’être humain essayant de survivre en milieu hostile sont au rendez-vous de cet album choral.