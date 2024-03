"Banc de brume" de Sophie Berger

Rechercher l’histoire d’un oncle et d’une tante morts accidentellement bien avant sa naissance et briser le silence qui s’est fait dans la famille à la suite de ce drame : tels sont les thèmes de ce roman.

Alice se lance dans une quête incroyable : recomposer le destin du frère de sa mère et de sa toute jeune épouse disparus dans un accident d’avion huit jours après leur mariage. En réalité c’est à l’exploration du silence qui a entouré la famille depuis ce drame que l’auteur s’attaque. Pourquoi sa mère n’en a jamais parlé, ni le reste de sa famille et amis, témoins du mariage… La sidération que peut entraîner un deuil et ses répercussions sur les vies de tous les membres de la famille, même ceux nés après l’accident, constitue la toile de fond de ce premier roman très réussi.