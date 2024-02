"Avec les fées" de Sylvain Tesson

Au départ est l'idée du voyage. Un voyage à la Sylvain Tesson. Vers des inconnus qui parlent, avec des livres qui inspirent. Ce voyage, c'est la navigation sur les souvenirs de la civilisation celte au bord du soleil couchant, partant du cap Finisterre (en Espagne), de la Bretagne aux Cornouailles, le Pays de Galle, l'Irlande, l'Ecosse, les îles de Skye, Orcades et Shetland et retour par les canaux calédoniens et du nord. Cette navigation en eaux de nacre et de tourmentes, nuits d'encre et mers brouillées, horizons de brumes et premiers matins du monde, s'accompagne de randonnées, à pied et en vélo, sur les landes, dans des lieux chargés d'histoire.

Sylvain Tesson y médite et nous raconte en journal de bord, sentiments, exaltations, mythologies, littérature. Tesson ne voyage pas sans ses livres et accompagne ces instantanés existentiels de réflexions sur la quête de sens, dont ces fées mystérieuses et si présentes sur ces terres fondatrices, sont les compagnes attendues et avidement recherchées. Il vous sera donné à l'arrivée de découvrir quelles sont celles de cet étonnant voyageur, et peut-être aussi, les vôtres !