« Aux arbres citoyens » : une émission à la hauteur des enjeux auxquels la forêt est confrontée ?

Après les incendies qui ont ravagé des milliers d’hectares de forêt dans les Landes, l’été dernier, France 2 et France Nature Environnement co-organisent une émission « événement » présentée en direct, le 8 novembre prochain, par Léa Salamé et Hugo Clément. « Une grande soirée de service public », précise la chaîne, afin de comprendre les causes du dérèglement climatique, et mettre en lumière les solutions pour le combattre et régénérer la forêt ainsi que la biodiversité françaises.

Le duo de présentateurs sera accompagné par deux parrains de renom : Yannick Noah et Marion Cotillard, pour un « casting de rêve » qui ne manquera pas de réunir un grand nombre de téléspectateurs. Mais si le tropisme écologique d’au moins deux d’entre eux n’est plus à démontrer, on se demande, tout de même, à quoi vont assister les Françaises et les Français qui se brancheront sur la 2 dans quelques jours. Une réelle émission d’information ? Une soirée grand spectacle pleine de bons sentiments et, au fond, inutile ?

Dans la forme, cette « grande soirée de service public » cochera toutes les cases. Des personnalités très médiatiques – pour ne pas dire des stars, aussi bien chez les parrains que chez les présentateurs – qui ne manqueront pas d’appeler à l’action pour sauver les forêts. En revanche, on est en droit de s’inquiéter du contenu de cette émission : qu’en sera-t-il des débats de fond concernant les enjeux forestiers ? et quid de la légitimité des acteurs choisis pour parler d’un sujet complexe, multidimensionnel et central pour la transition écologique ?

La forêt, à la croisée d’enjeux climatiques, industriels et de biodiversité

Dans le dossier de presse présenté par la chaîne publique, très peu de place est accordée aux experts, chercheurs, scientifiques, ou encore aux forestiers. Le risque ? Assister à un empilement de bons mots, de phrases consensuelles, voire de raccourcis délétères. Pourtant, les parties prenantes sur le sujet ne manquent pas : acteurs de la filière bois-forêt, élus, collectivités, principales associations… ceux-là même qui se sont réunis pendant des mois dans le cadre des dernières Assises nationales de la forêt et du bois.

L’objectif de ces Assises, qui ont réuni près de 480 participants durant 4 mois, c’est dire l’ampleur des enjeux, a été de faire converger les intérêts de l’ensemble des acteurs autour d’une vision multifonctionnelle de la forêt. Cette dernière étant à la croisée de nombreux enjeux : notre stratégie climatique, notre stratégie en faveur de la biodiversité et notre stratégie industrielle, puisque la forêt est aussi une ressource en matériaux bio-sourcés indispensables pour la transition énergétique.

L’émission de France 2, diffusée à une heure de grande audience, mériterait qu’on s’intéresse à tous les défis auxquels la forêt française fait face, en donnant la parole à ceux qui sont mobilisés au quotidien sur le terrain pour la sauver. Et avec la présence de scientifiques afin de ne pas réduire le débat à des considérations idéologiques, voire dogmatiques, ou à des micro phénomènes.