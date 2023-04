AutoGPT : bientôt des agents autonomes d’intelligence artificielle partout ?

Des écrans affichant les logos d'OpenAI et de ChatGPT.

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo . Il le revend en 2008 et développe DNA Vision , entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.

Atlantico : Alors que ChatGPT fait encore beaucoup parler de lui, certains observateurs pensent qu’AutoGPT pourrait bientôt le remplacer. De quoi s’agit-il ? Quelles sont les différences entre AutoGPT et ChatGPT ?

Laurent Alexandre : ChatGPT est un moteur logiciel qui permet d’engager une conversation avec l’intelligence artificielle sous forme d’un chatbot. C’est donc l’homme qui lance et relance la conversation, étapes par étapes. AutoGPT ne peut pas remplacer ChatGPT puisqu’il s’appuie sur celui-ci. C’est une surcouche qui utilise ChatGPT pour réaliser des tâches de fond au logiciel. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau moteur d’intelligence artificielle, ni d'un nouveau LLM.

Pour dépasser les limitations actuelles de GPT4, 3 voix sont développées en parallèle. La première, c’est le passage à GPT4 multimodal qui va arriver prochainement. Il sera branché directement sur le Web en temps réel, mais cette version est encore en cours de développement. Le deuxième axe, c’est de brancher GPT sur des robots. C’est la raison pour laquelle Sam Altman vient de lancer un programme d’investissement dans une société de robotique, de manière à faire fusionner le LLM avec des robots humanoïdes. Cela pourrait permettre d’avoir une femme de ménage parlant de physique quantique pendant qu’elle passe l’aspirateur. Enfin, le troisième axe de développement consiste à permettre au moteur logiciel de mener de façon autonome des actions en continue sans être relancé. AutoGPT est donc une couche au-dessus de ChatGPT.

AutoGPT est encore imparfait mais cette technologie a beaucoup d’avenir. On peut par exemple lui demander une étude de marché sur les tracteurs en Indonésie, de faire une synthèse en continue, d’aller chercher des informations … sans le relancer. C’est l’autonomisation de GPT 4 avec la possibilité de transformer ChatGPT en un agent autonome. On en avait rêvé en l’an 2000 mais cela n’avait pas fonctionné et de nos jours, la technologie des LLM rend cette possibilité crédible.

À Lire Aussi

L’intelligence artificielle sera-t-elle aux emplois de services ce que la mondialisation a été à ceux de l’industrie ?

Quelles sont les limites des agents autonomes d’intelligence artificielle dont AutoGPT semble être le précurseur ?

De nos jours, ces agents autonomes sont imparfaits, en cours de développement. Cette voie de recherche est pourtant extraordinaire. C’est une des voies de développement de GPT4, avec la multimodalité et la possibilité d’aller en continu sur Internet. Enfin, il faut s’attendre à une fusion entre GPT5 et les robots. C’est une des trois grandes voies pour rendre les LLM plus puissants et plus autonomes, mais surtout capables de travailler en tâche de fond indépendamment de nous.

À quel point les agents autonomes d’intelligence artificielle pourraient-ils prendre de l’ampleur dans les mois ou années à venir ?

Ces agents seront régulés car ils pourraient devenir très dangereux, sur les réseaux sociaux notamment. Ils pourraient tout à fait servir à développer des stratégies de manipulation médiatique. Vous imaginez ce que ces agents autonomes pourraient faire s’ils étaient commandés par des antivax délirants, comme il y en a énormément sur Twitter ? Ils pourraient envoyer des milliards de messages, de fausses vidéos, de fausses études, de faux documents … Dans le futur, il faudra peut-être inscrire ces agents autonomes auprès de la préfecture, par exemple. En effet, imaginez les troubles à l'ordre public que pourraient causer un robot de 150kg, avec une force brute exceptionnelle tout en étant extrêmement intelligent. Je pense qu’il pourrait en être de même pour les outils comme AutoGPT. Ces outils, si extraordinaires soient-ils, vont donc à mon sens entraîner une régulation étatique dans les années qui viennent, surtout avec GPT5, plus intelligent qu’un être humain. En somme, je ne crois pas au moratoire actuel et à partir de GPT6 et équivalents, la régulation est inévitable. Il va y avoir de nouvelles craintes, de nouvelles dérives … mais aussi des avantages énormes, des progrès technologiques et médicaux, de nouvelles théories, de nouvelles formes d’arts, de l’innovation… Nous rentrons aussi dans une période de très forte croissance et les écologistes décroissants n’ont pas fini de pleurer. Tout notre modèle de société sera remis en question, notamment concernant l’immigration. En somme, si AutoGPT est encore immature, son potentiel est extraordinaire.

À Lire Aussi

Prompt ingénieur : oubliez l’âge de la retraite, voilà le métier dont nous aurons bientôt besoin plus de n’importe quel autre…