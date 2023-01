Aurélien Bellanger : « Il y a de l’ange chez Benjamin »

Aurélien Bellanger fait événement avec son sixième roman « Le vingtième siècle » (Gallimard)

Aurélien Bellanger fait événement avec son sixième roman « Le vingtième siècle » (Gallimard), consacré au philosophe et poète juif-allemand Walter Benjamin. Eternel malgré le désespoir- souvent- et la Gestapo, longtemps. Superbe.

Simultanément, elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels le mensuel Playboy-France, l’hebdomadaire Pariscope et « F Magazine, »- mensuel féministe racheté au groupe Servan-Schreiber, qu’Annick Geille reformula et dirigea cinq ans, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, elle dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », qui devint Le Salon Littéraire en ligne-, tout en rédigeant chaque mois une critique littéraire pour le mensuel -papier "Service Littéraire".

Après une autofiction consacrée à Daniel Filipacchi (« Pour Lui »/Fayard+ Le Livre de Poche), elle publia son onzième livre "Rien que La Mer" (La Grande Ourse) .Sujet : la mort du père et le massacre des marins français par leurs alliés britanniques pendant la deuxième guerre mondiale -à Mers-El -Kébir. Ce roman fut sélectionné Renaudot et obtint le prix "Encre Marine », décerné chaque année par la Marine nationale et son commandement au port militaire de Toulon.

Annick GEILLE est écrivain, critique littéraire et journaliste. Auteure de onze romans, dont "Un amour de Sagan" -publié jusqu’en Chine- autofiction qui relate sa vie entre Françoise Sagan et Bernard Frank, elle publia un essai sur les métamorphoses des hommes après le féminisme : « Le Nouvel Homme » (Lattès). Sélectionnée Goncourt et distinguée par le prix du Premier Roman pour « Portrait d’un amour coupable » (Grasset), elle obtint ensuite le "Prix Alfred Née" de l'Académie française pour « Une femme amoureuse » (Grasset/Le Livre de Poche).

« Les plus belles œuvres sont filles de leur forme, qui naît avant elle » affirmait Paul Valery ( 1871-1945). Devenu un véritable mythe littéraire et le symbole de l’Europe résistant à la barbarie, Walter Benjamin (1892-1940) inspire aujourd’hui à l’écrivain Aurélien Bellanger son meilleur livre : « Le vingtième siècle » ( Gallimard) ; impressionnant de maîtrise et d’inventivité, une œuvre rare, « fille d’une forme qui naquit avant elle », en effet.« Le vingtième siècle » d’Aurélien Bellanger ressuscite (cf. pensées et affects) une époque et son invité d’honneur, le philosophe juif- allemand- Walter Benjamin (un artiste redevenu vivant par ce roman époustouflant, vraies pages de fausse vie, exercice d‘admiration et portrait d’un grand homme de lettres, encore grandi par la ferveur de son cadet d’un siècle : Aurélien Bellanger, dont le titre de travail semble être un remake du « Raconteur », ou « Walter for ever ».

Aurélien Bellanger, donc, très en forme et dont nous apprécions la délicatesse conceptuelle et sa maîtrise dans la réalisation de cet ambitieux projet- sorte de puzzle qui finit par former le portrait hyperréaliste de l’inspirateur du livre que nous lisons. Un roman polyphonique, aux nombreux intrvenants, aux discours et rêves croisés avec mises en abîme illustrant les théories formelles du poète Allemand. Un écrivain et théoricien de l’art à l’imaginaire complexe qui incarne partout aujourd’hui l’un des plus importants penseurs du XXème siècle. Fuyant la Gestapo et réfugié en France, ce Grand Vivant grandit encore et toujours ; ses créations, échecs, réussites et projets vu par les uns ou les autres forment le rébus de sa pensée et le labyrinthe de sa créativité (voir nos « Repères ») Tableau d’une époque et portrait d’un homme d’exception le livre est servi par une écriture inspirée, la force narrative, coups de théâtre et rebondissements nous tenant en haleine pendant 434 pages : Aurélien Bellanger, à la hauteur de son personnage - Benjamin Walter-, est lui aussi poète, et dramaturge tel que le fut Walter Benjamin. Il sait donc ménager ses effets.

Cette théâtralité du « narratif » (mot usé par le faux-chic et une multitude d’usages inappropriés ) nous donne à voir tous les mails qu’échangent disciples, exégètes, amis et amours de Walter Benjamin ( +). Chacun de ces mails devient le rideau de scène s’ouvrant sur un événement surgi dans la vie de Walter Benjamin, pour mieux se refermer sur ses conséquences romanesques . Du grand art. L’auteur met en scène la suprématie du roman sur toute autre forme textuelle, en particulier la biographie : nous sommes projetés au fil de pages assez haletantes au plus près de la pensée, de l’œuvre et de la vie de Walter Benjamin. « Les intuitions de Benjamin ne sont pas destinées à alimenter la machinerie universitaire, la Babel mécanisée de l’histoire des systèmes philosophiques. Elles sont neuves, absolument, pour celui qui les découvre — comme si le temps n’agissait pas sur elles. Comme si ces idées étaient les idées véritables, celles de Platon, les idées vivantes, autonomes et souveraines, en leur royaume partiellement libérées ».

Ces intériorités de l’artiste et/ou événements nous sont chaque fois révélés par l’arrivée d’un nouveau mail : les protagonistes fabriquent l’intrigue du « Vingtième siècle » au cœur de l’Histoire convulsive du Vingtième siècle ; l’histoire ? « Ange au visage tourné vers le passé », comme s’intitule le tableau de Paul Klee appartenant à Walter Benjamin ( qui demandera à Georges Bataille de cacher ce tableau à la BnF, les Occupants étant des détrousseurs d’objets d’art ( voir le film « Me Klein » et lire « Solde » de Bernard Frank ) . La variété de ces rédacteurs de courriels et autres admirateurs de de Benjamin Walter nous permet de souffler un peu : les silences du lecteur sont LA récompense de l’auteur, disait Maurice Blanchot . L’I.A pourra sans doute un jour proposer aux éditeurs la fabrique d’une fiction, mais il lui sera impossible de produire le « non-dit » du texte ; ces « blanc » qui, précisément, donne le « la » de l’œuvre fictionnelle et sa dimension, via le ressenti du lecteur.

Nous constatons qu’au-delà de Walter Benjamin, ce que chérit par-dessus tout Aurélien Bellanger, c’est la littérature, qu’incarne précisément son personnage dans la vie . Une fiction sur l’art d’écrire et de bien lire (cf. it takes two to tango), un texte fou, hors normes en tous cas : un grand roman d’amour car Aurélien Bellanger aime son personnage comme il chérit la littérature. Walter Benjamin-ce philosophe et poète tellement intelligent, tellement comprenant tout et son contraire, tellement ce que nous aimons dans la vie, disparut mystérieusement en Espagne (assassiné -disent certains- par des agents des services secrets soviétiques : disparition mystérieuse de l’auteur et de son manuscrit. Un admirateur, poète-conférencier , se suicide en début d’ouvrage à la BnF ( où Bataille avait caché la peinture de Klee appartenant à Benjamin). Le corps de Walter Benjamin ne fut jamais retrouvé, et ce manuscrit auquel il accordait la plus grande d’importance- sorte de biographie romancée- fut elle aussi perdue.Effacée, mort- née, tel le manuscrit du poète et conférencier suicidé de la Bibliothèque nationale de France.

Trois auditeurs se chargeront de la suite. (voir ci-dessous nos Extraits). Lieu de la Modernité,la BnF joue un rôle- clef dans « Le vingtième siècle » d’Aurélien Bellanger, non seulement par son architecture -typique du siècle en queston- mais parce que le roman de Bellanger devient lentement sous nos yeux ébahis le manuscrit consacré à Walter Benjamin de ce poète suicidé à la BnF … « Le vingtième siècle est donc à la fois le roman que nous lisons et ce livre perdu et retrouvé du conférencier désespéré. Philosophes et poètes accordent plus de prix à leurs écrits qu’à leur vie. « Le roman c’est la littérature transformée en théologie négative, c’est l’unique rebondissement qui pourrait encore nous faire sursauter : celui du passage soudain de l’immanence à la transcendance. Et il reste bien en cela encore un peu diabolique, diabolique comme la posture renversée de l’ange déchu ou de cette plume retournée qui permet, un instant, d’apercevoir ou de nommer le Dieu inexprimable » dit Walter Benjamin tel que cité par Aurélien Bellanger . L’une des plus belles définitions du roman j’aie lue depuis longtemps.

Repères

Walter Benjamin ( 1892 -1940) est l’âme et le personnage central du sixième roman d’ Aurélien Bellanger «Le vingtième siècle ». Philosophe, poète, critique littéraire, théoricien de l’art et traducteur( Balzac, Baudelaire et Proust),Walter Benjamin a d’abord été admiré des cercles littéraires européens ; puis, grâce à la parution de nombreux inédits ( et grâce à sa correspondance), Walter Benjamin est devenu un écrivain mythique, considéré comme l’un des penseurs majeurs du XXe siècle.

Œuvres :Thèses sur le concept d’histoire/L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductabilité, L'Origine du drame baroque allemand/ Paris, capitale du XIX siècle/ « Le Raconteur » ( entre autres titres).

Aurélien Bellanger

36 ans.

Essayiste et romancier, a publié entre autres :

HOUELLEBECQ ÉCRIVAIN ROMANTIQUE, essai, 2010( Éditions Léo Scheer) LA THÉORIE DE L’INFORMATION, roman, 2012 (Gallimard/Folio). L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, roman, Prix de Flore/2014 ( Gallimard/Folio). LE GRAND PARIS, roman, 2017 (Gallimar/Folio). LE CONTINENT DE LA DOUCEUR, roman,2019 (Gallimard/Folio). TÉLÉRÉALITÉ, roman, 2021 (Gallimard/Folio). Le vingtième siècle (2023/Galimard).

Extraits

« Il existerait ainsi une issue mystérieuse au cauchemar éveillé de la bibliothèque — et cette issue, telle que je l’ai découverte chez Benjamin —non pas comme philosophe ou comme critique mais comme auteur romanesque. D’un roman qu’il n’écrira jamais — même si Le livre des passages est peut-être l’ébauche du plus grand roman surréaliste qu’on ait écrit ou du meilleur des tomes de La comédie humaine. Benjamin est l’un des rares philosophes, sinon le seul, qui se lise vraiment, et tout, dans son œuvre, possède, pour le lecteur attentif, une exceptionnelle disposition romanesque ».

« Les piliers de fonte, en se fondant dans l’immatérialité nacrée des coupoles, semblent désigner, plutôt que la présence du ciel, celle d’un lieu où cette opération théologique serait enfin possible — un rêve interdit d’amiante et de roman. La bibliothèque comme boule à neige enfin retournée par la main même de celui qu’elle retenait captif ».

« Scholem avait noté́, en revoyant son ami en 1938, après plus de dix ans d’éloignement, que ses cheveux avaient blanchi et qu’il avait pris du poids. Je ne peux m’empêcher d’imaginer la figure grotesque d’un Benjamin démesurément grossi jusqu’à occuper tout le volume de la Bibliothèque nationale — un Benjamin en papier mâché ou en cire perdue formant l’empreinte négative de la bibliothèque, mais qui aurait trouvé in extremis, sans pouvoir hélas les utiliser pour lui-même, des issues de secours au cauchemar de Babel ».

« Je suis allé vérifier; il n’y a là-bas, au-dessus de la salle Labrouste, qu’un étroit espace technique, et par en dessous que des tunnels qui laissent à peine à notre Gulliver la place de passer ses bras pour atteindre le passage Vivienne ou pour empoigner la fontaine du square Louvois. Mais quiconque entrera dans la Bibliothèque nationale en se souvenant de Benjamin, de cette allégorie de Benjamin, en concevra un vertige, un vertige mêlé d’amertume, comme celle qu’on éprouve sur les embouts des ballons de baudruche quand on commence, étourdiment, à les gonfler trop vite. Ce grand ballon qui finit par crever, là-bas, à bout de souffle, sur une arête pyrénéenne, c’est ici, dans le hangar à dirigeables de la Bibliothèque nationale, qu’il avait eu son port d’attache ».

« Le passé est marqué d’un indice secret, qui le renvoie à la rédemption. Ne sentons-nous pas nous-mêmes un faible souffle de l’air dans lequel vivaient les hommes d’hier ? »

« Quand on était sensible à sa pensée, écrivait Adorno, on se sentait comme un enfant qui aperçoit l’arbre de Noël par le trou de la serrure d’une porte fermée. »

« C’est en cela je crois que Benjamin est pour moi une figure religieuse. Ni une annonciation, ni un prophète, mais plutôt un roi mage — celui qui, une fois toutes les cases du calendrier de l’Avent de la métaphysique ouvertes, vient nous rappeler qu’il y aura encore des fêtes à célébrer, des cadeaux à déballer et des dieux à renaître : à qui le tableau appartient jusqu'à sa mort, contribua grandement à sa notoriété1, il en parle comme suit dans la neuvième thèse de son essai Sur le concept d'histoire :

« Il existe un tableau de Klee qui s'intitule Angelus novus. Il représente un ange qui semble avoir dessein de s'éloigner de ce à quoi son regard semble rivé. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. Tel est l'aspect que doit avoir nécessairement l'ange de l'histoire. Il a le visage tourné vers le passé. Où paraît devant nous une suite d'événements, il ne voit qu'une seule et unique catastrophe, qui ne cesse d'amonceler ruines sur ruines et les jette à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler les vaincus. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si forte que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse incessamment vers l'avenir auquel il tourne le dos, cependant que jusqu'au ciel devant lui s'accumulent les ruines. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. »

— Walter Benjamin, Sur le concept d'histoire

Ce tableau de Paul Klee est exposé pour la première fois en mai-juin 1920 à Munich. Walter Benjamin l'acquiert au début de juin 1921 et le confie à son ami Gershom Scholem. En novembre 1921, Scholem expédie l'aquarelle à Berlin, où Benjamin a trouvé un appartement. En septembre 1933, Benjamin émigre vers Paris, fuyant l'Allemagne nazie, laissant derrière lui le tableau qu'il ne récupère qu'en 1935 grâce à des amis. (cf. Wikipedia)

« Mail de Thibault Massy à Ivan Lepierrier et Édith Gerson.

12 août 2014.

« J’ignore si la nouvelle vous est déjà parvenue, mais pendant que nous sympathisions, vendredi soir, après la conférence, celui qui nous avait réunis s’est donné la mort, de la façon la plus expéditive : il a escaladé le garde-corps du parvis et s’est jeté dans le jardin en contrebas.

En tant que représentant de l’architecte du site, et spécialiste de ses usages — si extrêmes soient-ils —, j’ai été l’un des premiers prévenus, lundi matin, quand un jardinier a retrouvé son corps. Personne n’avait signalé sa disparition, Messigné est resté là, à moitié englouti par le lierre et la mousse, pendant tout le week-end. Selon le médecin légiste, sa mort aurait été instantanée, et remonterait bien à vendredi soir.

La vidéosurveillance ne nous a pas appris grand- chose. On le voit sortir sur l’esplanade, puis disparaître du champ, avant qu’une autre caméra le retrouve, au loin, avançant à quatre pattes sur les barres parallèles du dispositif antisuicide — entre lesquelles il glisse soudain comme une lettre. Aucun autre témoin. Un policier m’a juste montré, sur l’enregistrement d’une autre caméra, trois petites silhouettes qui s’éloignent, en tournant le dos au drame en cours... Je ne lui ai pas dit qu’il devait très probablement s’agir de nous trois, qui partions boire un verre pour nous remettre du choc de la conférence à laquelle nous venions d’assister.

Voilà. Je tenais à vous informer personnellement de l’événement. Je ne sais pas quoi en faire moi-même.

J’ai déjà participé, ici même, à une levée de cadavre. Mais je ne connaissais pas la jeune fille. Là, j’avais en quelque sorte recueilli ses dernières paroles. Vous aussi. Elle était déjà anormalement triste, cette conférence, elle frôle maintenant l’événement fantastique. Nous avons été convoqués là, en plein mois d’août, quasiment par un fantôme. J’entends encore sa voix, sa façon de lire d’un ton monocorde, de s’en tenir absolument à la lecture de son texte, d’apparaître et de disparaître sans aucun autre commentaire — même sa conclusion d’un optimisme délirant avait un caractère lugubre. Est-ce qu’il a seulement remarqué qu’à part nous trois la salle était vide? Est-ce que ce n’est pas ça qui l’aurait décidé à commettre l’irréparable?

Je n’arrête pas de me repasser le fil des événements. Pendant que nous dissertions, un peu sonnés, sur le contenu de cette conférence et sur sa forme pathétique — l’un de nous a même parlé je crois d’un événement sacrificiel —, lui ressortait, seul, par les longs escalators kafkaïens sur le parvis désolé. Tout était-il prémédité, ou bien avait-il senti, soudain, un insupportable sentiment de ratage?

Et si c’était la bibliothèque qui l’avait tué, expulsé de lui-même, vexée d’être comparée à un enfer — vexée d’avoir été si bien démasquée —, la bibliothèque avec ses cheminements aveugles, ses revêtements en inox et sa cybernétique d’abattoir industriel où tout est fait pour que la viande humaine soit le moins possible en contact avec les livres. Je travaille ici. Je sais que la mort y est déjà à l’œuvre. L’architecture des lieux vaut-elle préméditation? Ou tout cela était-il plutôt une manière de donner à un suicide qu’il avait minutieusement préparé une forme artistique?

Le fait qu’il ait traversé le garde-corps alors que nous quittions la dalle ensemble, à l’autre bout, me donne encore des frissons. Il aurait suffi que l’un de nous tourne la tête et il l’aurait aperçu. Et si nous lui avions crié de ne pas sauter? Et lui, est-ce qu’il nous a vus? Est-ce qu’il a su, avant de mourir, que les trois seuls auditeurs de sa conférence étaient en train d’échanger quelques mots, certains d’avoir été témoins de quelque chose d’encore indéfinissable, plus de l’ordre de la per- formance, sans doute, que de la simple conférence? Je crois que c’est cela qui nous a réunis ce soir-là, un pressentiment : quelque chose n’allait pas dans cette conférence, demeurait incomplet. Messigné en avait trop dit, ou pas assez.

Évidemment je m’en veux : peut-être aurions nous dû l’attendre, et l’emmener avec nous dans le pub un peu minable où nous avons échoué, de l’autre côté de l’avenue de France. Mais je revois l’immobilité absolue de son visage lisant et je sais que cela n’aurait pas été possible. Le poète, ce soir-là, n’aurait pu être un com- pagnon pour personne. Il n’était destiné qu’à une seule rencontre, qu’à veiller son propre cadavre. Oui, c’est la seule explication je crois de notre état d’abattement, à la sortie de cette conférence : c’est comme si nous avions vu la mort en face, que nous l’avions écoutée nous parler, nous faire ses dernières — ses premières confidences.

Et je nous revois tous les trois descendre les marches démesurées et dérisoires du monument comme les servants d’une cérémonie invisible — une cérémonie dont nous ignorions qu’elle venait d’avoir lieu.

Dans la nouvelle de Borges, les explorateurs désespérés qui tombent dans le puits central de la bibliothèque pourraient être les seules entités vivantes du dispositif qui file de plus en plus vite devant eux, en direction du ciel... »

« Ce que j’essaie de dire c’est qu’il est vraiment possible qu’avant de sauter Messigné ait cru lui aussi des choses aberrantes : connaissant mon expérience on ne peut pas tout à fait l’exclure. Ce n’est pas Deleuze qui s’est jeté par sa fenêtre comme ça, en pleine bouffée délirante ?

C’est peut-être pour ça que le suicide de Messigné me bouleverse autant : je peux le suivre, en pensée, très, très loin dans son délire .

Mon boulot, spécifiquement, c’était d’assembler des sas blindés pour les banques. Un salarié de la boîte manipulait le verre blindé avec des sortes de grosses ventouses et un treuil, et moi, en dessous, je vérifiais que la paroi coulisse bien dans ses rails. Après, j’assurais l’étanchéité du truc avec du silicone. Et c’est là où le recours à des intérimaires s’imposait. Je devais ensuite nettoyer au trichloréthylène les endroits où le silicone avait un peu bavé : à ce moment, le truc pue tellement et est tellement toxique qu’on me laissait seul dans l’atelier. Sans masque, évidemment. Pour les parois extérieures, ça allait encore. Pour l’intérieur, c’était plus délicat. J’avais l’impression d’avoir des trous dans la tête. Donc quand la porte s’est refermée accidentellement et que j’ai renversé une bouteille de produit, j’ai vraiment cru que j’allais mourir. Enfin une demi-seconde, car j’ai à peine eu le temps de paniquer avant d’avoir des hallucinations. La sensation de flotter. D’être happé par le vide. Mon cerveau tiré vers le haut comme un ballon d’hélium. La pure apesanteur, mais pas celle de l’espace, celle du paradis. Je me suis réveillé à l’hôpital, intubé, après trois jours de coma. Est-ce que j’avais vraiment passé trois jours dans cet état, ou bien est-ce que mon cerveau avait décroché après quelques secondes? Les médecins n’ont rien pu me dire. J’avais en tout cas vraiment l’impression d’avoir ressuscité, et la suite va plutôt dans ce sens : je me suis calmé sur la drogue et sur l’alcool, les grands rites de ma jeunesse banlieusarde, j’ai lâché l’intérim et je me suis inscrit, avec un mélange d’inconscience et de sentiment d’imposture, en école d’archi.

J’ai tenu aussi à retourner là-bas, pour interroger les collègues qui m’avaient libéré à la masse et leur demander si, quand ils m’avaient trouvé, j’étais effondré par terre ou si je flottais dans le sas.

Ce que j’essaie de dire c’est qu’il est vraiment possible qu’avant de sauter Messigné ait cru lui aussi des choses aberrantes : connaissant mon expérience on ne peut pas tout à fait l’exclure. Ce n’est pas Deleuze qui s’est jeté par sa fenêtre comme ça, en pleine bouffée délirante ?

C’est peut-être pour ça que le suicide de Messigné me bouleverse autant : je peux le suivre, en pensée, très, très loin dans son délire.

Je repensais à mon hypothèse de départ. Celle, un peu exagérée, de la réapparition de Heinle. On sait que c’était Benjamin, son exécuteur testamentaire. Que c’est lui qui avait conservé ses manuscrits inédits. Lesquels, après être passés de Berlin à Paris, via Copenhague, se sont perdus du côté de Moscou. Messigné savait évidemment tout ça et ce que son dernier geste désigne — si j’étais universitaire je parlerais d’un suicide déictique —, c’est le concept même de manuscrit perdu. Sa mort est comme un rébus. Il a été en résidence ici ? On sait où et avec qui il est allé, ce qu’il a voulu voir ? Et s’il avait enterré la clé de tout ça dans ce jardin inaccessible, là même où il avait décidé de mourir?

« Ce n’est pas rien, pour un lecteur de Benjamin, la notion d’œuvre posthume. »

« Car oui, et tant pis pour le kitsch assumé de mon propos, il y a de l’ange, chez Benjamin. De l’ange pour le caractère insaisissable comme pour la présence constante que ressentent ceux qui, comme nous, l’étudient — presque de l’ange gardien, donc. De l’ange dans cette impression qu’il nous laisse que tout, par lui, pourrait être résolu. Qu’on est aux portes du royaume, qu’on ne l’a jamais vraiment quitté. Le paradis terrestre. Son souffle chaud sur notre visage. Un grand état d’adoration. S’endormir enfin dans la pensée de Dieu. »

Je ne suis pas loin, vous voyez, du stade des apparitions. »

Copyright Aurelien Bellanger / « Le vingtième siècle »/ Gallimard/janvier 2023/434 pages/22euros50 /Toutes librairies et « La Boutique »