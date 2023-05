"Augustine Tuillerie. L’histoire extraordinaire de l’institutrice aux millions d’élèves", de Michèle Dassas : Augustine Tuillerie, auteur du Tour de la France par deux enfants, était une femme à la vie singulière

Elles tiennent à la forme et au fond.

Sur la forme, voici un curieux objet littéraire. Madame Dassas se serait-elle identifiée à ce point à son modèle qu’elle en est venue à écrire comme elle, dans une langue débordant d’adjectifs et d’un lyrisme désuet qui hésite entre la Comtesse de Ségur et La Porteuse de Pain ?

Ainsi, on ne consulte pas deux médecins, on « s’en remet aux bons soins de deux esculapes ». Les extraits au bas de cette notice fourniront un exemple parlant de ce style auquel nous ne sommes plus accoutumés...

Sur le fond, présenter Augustine Tuillerie comme une sorte de pionnière du féminisme « dont les combats pour l’égalité des chances (…) résonnent étrangement familiers au cœur de notre XXIème siècle » nous semble pour le moins audacieux.

En effet, sa vie, symbole de la condition féminine de son époque et de son milieu social (on pense au moment de l’épisode du mariage à Une vie de Maupassant), puis son courage à braver les interdits sociaux ne se retrouvent guère, c’est le moins que l’on puisse dire, dans ses écrits qui sont d’un conformisme à toute épreuve, pour ne pas dire d’un grand opportunisme (V. par exemple les modifications apportées au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, les interjections « Mon Dieu !» remplacées par « Hélas ! »).

Après tout, George Sand avait bien mené de front une vie très libre voire scandaleuse, et une œuvre dans laquelle ses histoires de paysans berrichons sont bien sages. Il faudra attendre Colette et surtout Simone de Beauvoir pour assister à la naissance d’une littérature féminine vraiment transgressive.