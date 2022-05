Au royaume des fans en ligne : pourquoi internet déteste Amber Heard

Johnny Depp salue ses partisans depuis son véhicule alors qu'il quitte le palais de justice du comté de Fairfax, 27 mai 2022.

Jamil Dakhlia est Président de l'Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3, professeur en Sciences de l'information et de la communication, directeur de l'UFR Arts & Médias, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et historien et sociologue des médias. Il a notamment écrit " Mythologie de la peopolisation " (2010) et " Politique People " (2008).

Atlantico : Le procès qui a commencé en avril 2022 entre Amber Heard et Johnny Depp déchaîne les passions. Sur Internet, les fans de Johnny Depp monopolisent le débat et se sont largement exprimés en sa faveur. Comment expliquer un tel engouement ?

Jamil Jean-Marc Dakhlia : On peut déjà relever une conséquence de la couverture de l’un et de l’autre en termes de notoriété. Johnny Depp possède beaucoup plus de fans que Amber Heard, ce qui constitue un premier déséquilibre.

Tout au long de ce procès, on remarque un storytelling qui se nourrit desréférences au passé de Johnny Depp. De son côté Amber Heard est associée à une partie peu glorieuse de la vie et de la carrière de l’acteur. Elle est rendue responsable de son déclin, qu’elle le veuille ou non. Johnny Depp, avait du succès et une vie de couple stable, avec des enfants. Le récit qui se crée est qu'il a été victime d’une "briseuse de couple". Il est important à ce titre de noter que Depp est d’ailleurs soutenu par son ancienne femme Vanessa Paradis dans ce procès. Cette dernière a indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne considérait pas "son" Johnny Depp comme un homme violent.

Les sympathisants de Amber Heard peuvent avoir envie de défendre une femme potentiellement victime de violences conjugales, alors que Johnny Depp est davantage admiré pour sa carrière et son travail d’acteur.

On remarque dans ce procès que les fans de célébrités ont davantage envie de croire Johnny Depp et cherchent donc des preuves de l’insincérité de Amber Heard. De nombreux éléments font sens contre elle : c’est une comédienne, sa sincérité peut donc poser des questions. Associée à une figure de briseuse de couple, elle a « forcément » tort.

De nombreuses communautés de fans d’autres célébrités prennent également la défense de Johnny Depp. Ils vont même jusqu'à véhiculer des fake news pour le soutenir. Comment l’expliquer ?

Internet est le lieu par excellence de la post-vérité. Tout le monde peut être producteur d’information sans être journaliste, sans que ces informations ne soient vérifiées. C’est aussi le lieu de la fan-fiction, il est possible de réécrire, de prolonger des histoires. Je ne cherche pas à décrédibiliser ces fans, tout le monde a le droit à la parole, et Internet est une invitation à spéculer sur certains faits, que ceux-ci soient corroborés ou non.

De plus, en tant que star, Johnny Depp incarne un certain nombre de symboles, un style de vie … Il possède un côté assez rebelle sans être réellement menaçant; à travers ses rôles, il plaisait même aux enfants. À travers ce procès, ces repères sont brisés, ce qui peut exacerber les sentiments des fans.