Au deuxième tour de la présidentielle, Castaner et Guerini voteraient Mélenchon si…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

C'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui a parlé en premier. Et sa profession de foi est aussi grotesque qu'ubuesque : "s'il y avait un duel Mélenchon - Marine Le Pen je voterai Mélenchon".



Nous nous sommes frottés les yeux. Nous avons relu et relu. Oui il avait bien dit ça ! Aussitôt, nous nous sommes dit que camarade Vodka avait énoncé cette énormité en sortant de boîte. Et que ses propos avaient une forte teneur en alcool. Nous nous trompions.



En effet quelques heures après c'est Stanislas Guerini qui déclarait la même chose. Lors d' un duel Mélenchon - Marine le Pen, il voterait lui aussi Mélenchon. Venant de deux pontes de la Macronie le blasphème était évident. Comment avaient-ils osé imaginer un deuxième tour sans Macron ?



Il nous est aussitôt venu à l'esprit qu'ils avaient dû avoir l'aval du boss. A l'évidence, un duel Mélenchon - Marine Le Pen est aussi probable que l'existence des petits hommes verts venus de Mars. Il s'agit donc là d'une misérable tentative de racolage électoral.



LREM est un parti attrape-tout. Ses dirigeants s'emploient depuis longtemps à faire le trottoir dans les banlieues. Les voilà qui font la même chose auprès des électeurs de la France Insoumise. Quelques voix d'extrême gauche ne sont pas à négliger.



Les propos de Castaner et de Guerini méritent autre chose qu'un énorme éclat de rire. La politique souffre déjà d'un gigantesque discrédit auprès des Français. Castaner et Guerini ont rajouté quelques pelletées de terre sur son cercueil.