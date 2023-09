Digital Services Act : Big Bruxelles is watching you

La Commission européenne affirme que sa loi sur les services numériques (DSA), d'une portée considérable, "assurera une meilleure protection des utilisateurs et des droits fondamentaux en ligne".

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

Comme souvent, lorsque l'on décode le double langage de l'UE, il s'avère que c'est le contraire qui est vrai. La DSA est en réalité une attaque contre le droit le plus "fondamental" qui soit : la liberté d'expression. Et la Commission s'apprête à exercer ses nouveaux pouvoirs pour saper la démocratie pour des millions d'"utilisateurs", autrement dit les peuples d'Europe.

Il s'avère que c'est la démocratie européenne qui a besoin d'une "meilleure protection" - contre l'ASD et la technocratie bruxelloise.

L'ASD permet à la Commission de contrôler et de supprimer les opinions des partis populistes et de droite qui ne se conforment pas à la vision du monde de Bruxelles, sous le prétexte de lutter contre le "discours de haine" et la "désinformation". Les élections de ce mois-ci en Slovaquie servent de test pour le nouveau régime de censure en ligne. Les élections au Parlement européen de l'année prochaine constituent une cible plus importante.

Dans le cadre de l'AVD, la Commission s'est dotée de pouvoirs extraordinaires pour contrôler ce que nous sommes autorisés à dire, voir ou entendre en ligne. Toute très grande plateforme en ligne (VLOP) ou tout moteur de recherche comptant plus de 45 millions d'utilisateurs - comme Facebook, YouTube, Google et Instagram - sera tenu de supprimer rapidement les contenus signalés comme illégaux, les discours haineux ou la désinformation. Ils devront agir encore plus rapidement pour censurer les messages faisant l'objet d'une plainte de la part d'organismes officiellement désignés comme "Trusted Flaggers" (signaleurs de confiance).

En cas de non-respect de ces obligations, les grandes entreprises technologiques pourraient se voir infliger des sanctions sévères par la Commission, notamment des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial - estimé à environ 16 milliards de dollars dans le cas de Google. Face à la menace de telles sanctions, il est probable que les grandes entreprises technologiques adoptent une approche peu encline à prendre des risques : censurer d'abord et (peut-être) poser des questions ensuite.

Les contenus visés par la loi vont bien au-delà des contenus déjà illégaux tels que la pornographie enfantine ou les manuels terroristes. Comme l'explique un expert, "l'ASD accorde à la Commission européenne non seulement le pouvoir de supprimer les contenus illégaux, mais aussi les contenus qu'elle considère comme indésirables parce qu'ils sont censés nuire au "discours civique", à la sécurité publique, à la santé publique, et bien d'autres choses encore".

Il n'est pas difficile d'imaginer que des catégories aussi larges soient appliquées pour censurer tout ce qui va de la critique des lockdowns et des mandats de vaccination ("santé publique") à l'opposition à l'armement de l'Ukraine par l'UE ("sécurité publique") ou à l'exposition vigoureuse de l'idéologie transgenre ("discours civique").

Il n'y a aucune prétention à une régulation "indépendante" par un organisme soi-disant neutre. La Commission européenne, non élue, non responsable et très éveillée, se targue d'être le régulateur direct des plateformes Big Tech. Elle recrute plus de 100 personnes pour s'assurer qu'aucun message hérétique ne soit annulé.

Comme toujours dans les débats sur la liberté d'expression, deux questions sont étroitement liées. Où tracer la ligne ? Et qui la fixe ?

Qui décidera si un message est simplement controversé ou s'il s'agit d'une "désinformation" qui doit être supprimée ? Qui décidera si quelqu'un exprime simplement une opinion que certains trouvent offensante, ou s'il s'agit d'un "discours de haine" qu'il convient de faire taire ?

Qui sont ces "signaleurs de confiance" qui désigneront les messages à censurer - et pourquoi devrions-nous leur faire confiance pour décider de ce que nous pouvons poster, voir ou entendre ? Les Romains demandaient : "Qui surveille les gardiens ?". Nous devrions actualiser cette demande. Qui vérifie les vérificateurs de faits ? Qui signale les drapeaux ?

Ne vous laissez pas abuser par le fait qu'il ne s'agit pas d'une censure étatique à l'ancienne. Le système de censure indirecte de l'ASD confère un contrôle juridique sans précédent de l'internet aux grandes entreprises technologiques et, derrière elles, au pouvoir de la Commission européenne.

Nous ne vivons peut-être pas sous la tyrannie d'un régime à la Big Brother. Mais ne vous y trompez pas : Big Brussels vous surveille.

Ne me croyez pas sur parole, écoutez ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Le commissaire européen Thierry Bretton s'est récemment rendu dans la Silicon Valley pour sermonner Mark Zuckerberg, le patron de Meta, et Elon Musk, le propriétaire de X (anciennement Twitter), sur la nécessité de se conformer aux nouvelles règles de l'UE. Le commissaire a déclaré ("à la manière du roi Louis XIV", comme l'a fait remarquer Norman Lewis) : "Je suis l'exécuteur. Je représente la loi, qui est la volonté de l'État et du peuple". Nous pourrions noter que, comme le légendaire roi français, ni les milliardaires de la Silicon Valley ni les bureaucrates de Bruxelles n'ont jamais obtenu un seul vote du "peuple" d'Europe.

Il s'agit d'une attaque non seulement contre la liberté d'expression, mais aussi contre la démocratie. La Commission considère les prochaines campagnes électorales européennes comme une cible privilégiée pour la censure. Le commissaire Breton l'a clairement indiqué en avril, protestant contre le fait que "des acteurs malveillants exploitent activement les plateformes en ligne pour fausser l'environnement de l'information [...], en particulier à l'approche des élections". Il a souligné les préoccupations de l'UE concernant "la guerre hybride qui se déroule sur les médias sociaux" à l'approche des élections générales de septembre en Slovaquie, et s'est plaint du manque de modérateurs sur Facebook pour aider à contrôler "la construction de l'opinion de la société slovaque".

Comme le rapporte The European Conservative, les élites de l'UE veulent s'immiscer dans les élections slovaques pour tenter d'empêcher l'ancien premier ministre Robert Fico et son parti Smer, critique à l'égard de l'OTAN, de remporter le pouvoir. Ancien stalinien ayant rejoint le parti communiste tchécoslovaque trois ans seulement avant la chute du mur de Berlin, M. Fico n'est peut-être pas l'image que tout le monde se fait de la démocratie. Mais les électeurs slovaques devraient être libres de se faire leur propre opinion, sans l'interférence des "acteurs malveillants" de l'UE et de leurs lois autoritaires.

Et la Slovaquie n'est qu'un début, un test pour l'utilisation systématique de l'ASD pour contrôler les discussions en ligne autour des élections au Parlement européen de l'année prochaine. Le grand Bruxelles arrivera bientôt dans une salle d'élection près de chez vous.

Les droits démocratiques et la liberté d'expression sont toujours des libertés inséparables. La démocratie est une question de choix. Comment pourrions-nous faire un choix raisonné sans entendre les arguments de toutes les parties, qu'ils soient ou non offensants pour certains, dans le cadre d'un débat honnête et sans tabou ?

Les restrictions à la liberté d'expression s'attaquent à la base même de la démocratie : l'idée que les gens sont des citoyens égaux qui devraient être capables de décider pour eux-mêmes. Une loi telle que la DSA reflète le préjugé selon lequel les "gens ordinaires" sont trop ignorants, trop facilement manipulés par les démagogues, pour qu'on leur confie des décisions importantes. Ce sont plutôt des enfants qui ont besoin d'être guidés par leurs supérieurs à Bruxelles, de se faire dire où aller et quoi penser par des "drapeaux de confiance", afin de parvenir à la "bonne" décision, telle qu'elle a été décidée à l'avance par la Commission européenne parentale.

Il n'est pas nécessaire d'être un absolutiste de la liberté d'expression (comme moi) pour voir les dangers qu'il y a à laisser le Grand Bruxelles gouverner l'internet. La loi sur les services numériques de l'UE nuit gravement à la liberté d'expression et à la démocratie. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est de la désinformation.

