Astrologie : si vous pensiez être Taureau, les astronomes ont des nouvelles pour vous

Pourquoi est-ce que les fondements de l’astrologie sont caduc et dénués de réalité scientifique ?

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico : Il y a plus de 2 000 ans, les Babyloniens ont cartographié ces constellations et plus tard les Grecs se sont appuyés sur ce travail pour créer le zodiaque que nous avons aujourd'hui. Sur quelle base scientifique reposait à l’origine l’astrologie et les signes qui en découlent ?

Anna Alter : Aucune base scientifique. Les Babyloniens puis les Grecs en regardant les petits points lumineux qui constellent le ciel nocturne, les ont reliés entre eux au gré de leur imagination en dessins géométriques. Ces figures s’appellent constellations et il y en douze sur l’écliptique où circulent les planètes qui forment le Zodiaque.Les prêtres de la Mésopotamie qui étaientastronomes à leurs heures, n’ont laissé que peu de traces de leurs représentations du firmament, en revanche encore aujourd’hui notre ciel est peuplé de héros de la mythologie grecque qui se lèvent à l’Est, se couchent à l’Ouest, défilent au fil des saisons au Sud ettournent en rond autour de la polaire au Nord, à l’instar de Cassiopée, de la Petite et de la Grande Ourse dites en latin Ursa minor et Ursa Major.Depuis la nuit des temps, les hommes ont cru que leur destin était écrit là haut et ont essayé de le lire dans les cartes célestes. Une comète qui pointait le bout de sa queue était un oiseau de mauvais augure et ils se figuraient que leur avenir est lié aux mouvements des planètes qui se déplacent sur le champ des étoiles, visitent à la suite du Soleil les douze constellations du Zodiaque au cours de l’année et que leurs positions au moment de la naissance est déterminante pour la suite.

Pourquoi est-ce qu’aujourd’hui, tous les fondements de l’astrologie sont caduc et sont dénués de réalité scientifique ?

Longtemps les astronomes ont été astrologues et vice versa.Seulement depuis que la science moderne s’en est mêlée, le divorce entre eux est consommé et chacun continue à s’intéresser au ciel de son côté… Pour étudier l’influence de la Lune et des planètes sur nos vies, les astrologues utilisent les vieilles cartes célestes qui datent de l’Antiquité mais revisitées, car à l’époque on n’en connaissait que cinq, Uranus et Neptune ont été découverts par la suite, l’un le 13 mars 1781 par William Herschell et sa sœur Caroline, l’autre grâce aux calculs de John Adams et d’Urbain Le Verrier par Johan Galle… Les astronomes, aujourd’hui plus physique que mécanique, sont devenus des astrophysiciens ambitieux qui essayent non seulement d’établir les lois qui régissent l’Univers mais aussi de connaître ses grandes structures, les différents éléments qui le composent, leurs origines et par conséquent la nôtre. Ils savent grosso modo de quoi sont faites les étoiles, qu’elles n’ont pas toutes la même taille ni ne se trouvent à la même distance de nous et qu’en dehors de la nôtre qui nous donne lumière et chaleur, elles sont si lointaines qu’en dehors de la fascination elles n’ont pas de pouvoir sur nous. Elles naissent, vivent, meurent et ont la bougeotte, tournent autour du centre de notre Galaxie qu’on appelle aussi la Voie lactée et se meuvent les unes par rapport aux autres, sauf qu’elles évoluent si lentement et se trouvent tellement loin qu’elles donnent l’impression d’être immuables et immobiles. Or une chose est sûre dans ce monde qui bouge, nous sommes des poussières d’étoiles qui, dévorées par la curiosité, cherchons à savoir d’où on vient, où on en est et où on va…

Sont-ce les constellations d’horoscope qui ont bougé ou est-ce la vision depuis la Terre qui a évoluée ?

Notre vision du monde ne cesse d’évoluer. On a conscience aujourd’hui que ce qu’on observe est non seulement le produit de notre imagination mais aussi la projection d’un espace à trois dimensions sur la voûte céleste. En revanche, on ignore comment, par quel biais et par quelle force de la nature les planètes agiraient sur nous. Mais comme on n’est pas superstitieux, ça porte malheur, rien ne nous empêche de jeter un œil le matin sur notre horoscope, on ne sait jamais…