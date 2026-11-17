ATLANTI'CULTURE
17 novembre 2026
Arsène Lupin, adapté par Delphine Piard : comptez vos bijoux après le spectacle !
C’est le plus grand des voleurs, un spectacle familial
2 min de lecture
Thème
D’entrée de jeu, nous sommes prévenus de recompter nos bijoux à la fin du spectacle et de vérifier si, en lieu et place de notre porte-monnaie, nous ne trouvons pas une carte de visite d’Arsène Lupin !
Ce spectacle nous décrypte les facéties de ce gentleman cambrioleur dépouillant ses victimes avec grande élégance et courtoisie !
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Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.
Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.