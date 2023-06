Des personnes rendent hommage aux blessés de l'attaque survenue à Annecy.

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

La façon de traiter un « fait divers », aussi dramatique et désespérant fut-il, et c’est est un que cette agression monstrueuse d’enfants dans un square, nous enfonce un peu plus dans la médiocrité qui rend les Français de plus en plus dépressifs. L’unanimisme médiatique 24 H sur 24h, qui fait s’acharner tous les médias audios visuels en particulier, sur un narratif d’intensité croissante à la recherche du fait nouveau qui peut relancer le scenario, et trouver d’autres responsables et coupables est insoutenable.

Dans cette agression atroce, s’ajoute à ce crime de déséquilibré les travers de notre société, les récupérations de tous ordres, les mauvaises explications et la course artificielle aux pseudo responsabilités des uns et des autres.

On cherche des éléments nouveaux qui permettent au fur et à mesure de broder sur le sujet. Tout y passe ! cette fois comme d’autres, nous avons un héros, voire 2 ou 3 comme il y en a toujours, et on s’est attaché à notre catho amoureux des cathédrales. Nous sommes bien sur fiers de lui ! pourtant la seule vraie question que chacun d’entre nous devrait se poser est : « y serais-je aller moi ? et comment ? comment aurais- je fais ? quelle est la limite de mon courage ? Ne renonçons-nous pas trop facilement à nous interposer ? oui, c’est dangereux, mais pas toujours : que font les passagers dans le métro des voyous s’agitent ou simplement quand une femme se fait mettre la main aux fesses ?! Trop facile.

On a un peu l’impression que l’on préfère admirer un héros à grand renfort médiatique, que de faire un examen de conscience. C’est la première leçon à retenir, nous interroger sur une lâcheté et une irresponsabilité individuelle et collective coutumière.

Et non, l’État n’est pas à tous les coins de rue pour tenir un rôle de citoyen responsable prêt à venir au secours des autres.

La deuxième question consiste à mettre en cause le résultat de l’éducation que nous donnons à nos enfants ou à laquelle nous avons renoncé, nous parents, et je ne parle pas de l’école. Profitons-en pour saluer les scouts de France qui pallient au laxisme ambiant en transmettant des valeurs traditionnelles et multi culturelles à des enfants qui ne demandent que cela, et qui s’en souviendront toute leur vie avec plaisir et fierté, ils en tirent une force incroyable pour leur vie future et à des moments très improbables : responsabilité, sens des autres, respect de la nature, salut au drapeau, efforts, résistance etc. On n’ose même plus les énumérer, c’est trop bourgeois malgré le succès des scouts de banlieue. On a remarqué que presque tous nos héros des dernières attaques contre la société avaient été scouts ou avaient eu une formation militaire, dont acte ! pourrait-on réinculquer ces valeurs avant de faire de l’éducation sexuelle non genrée à l’école !?

Le courage est certes peut être un trait de caractère mais il s’apprend, notre « cerveau reptilien » qui nous fait réagir sans réfléchir est aussi un peu conditionné à une forme d’éducation qui peut influer. En même temps que de célébrer le courage et la volonté remarquables de notre héros d’actualité demandons-nous comment tous, nous transformer en héros !

Désespérant de surcroit que tout ne soit que prétexte à récriminations, accusations tous azimuts, critiques… toujours pout incriminer les autres ; vite : il faut expulser, renvoyer, arrêter l’émigration ; ce sont « les autres forces politique » bien sûr, les tout-mauvais qui ont fait preuve de tant de laxisme donc provoqué indirectement ce geste monstrueux. Et puis il y a ceux, sans vergogne qui pensent que cela va être bon pour Le RN !

Quand on a jusqu’à la corde usé la ficelle politicienne, on va s’attaquer à la possibilité d’attentat, pour cela on va forcément y mêler les religions : si le meurtrier avait été musulman c’était un attentat, comme il semble chrétien cela ne se peut pas… la finesse d’analyse n’a pas de limites ! A propos le sauveur est catholique pratiquant, ne devrait-on pas s’inquiéter sur la laïcité mise à mal dans cet événement, et en plus il veut comme récompense être invité à l’inauguration de Notre Dame de Paris ! louche.

Enfin, pas besoin d’être grand psychiatre pour penser que l’homme au couteau est un fou ! mais notre époque n’aime pas le fou car il est de ce fait exempté de responsabilités ; mais, ouf ! on a quand même trouvé à qui imputer une responsabilité : la déficience des urgences psychiatriques et la pauvreté des hôpitaux spécialisés, coupables, forcément coupables. Notre société n’accepte plus quoique ce soit qui puisse être inéluctable, le hasard, le destin cruel, l’horreur inévitable… nous devons être protégés de tout, et plus nous exigeons de l’être, plus nous renonçons à être responsables. Et si ce geste n’avait pu être évité parce qu’il fait hélas partie tout simplement des aléas de la vie ?

Alors comme bonne résolution nous pourrions décider que les hommes et les femmes de notre pays allaient devenir plus concernés, sinon plus courageux du moins plus impliqués et nous y préparer tous les matins … ainsi que nos enfants.

Sophie de Menthon