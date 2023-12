Anne Hidalgo veut davantage d’immigrés à Paris

Dans une longue tirade sirupeuse et bourrée de poncifs et d'idées reçues, la maire de Paris entonnait un chant à la gloire de l’immigration.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans une longue tirade sirupeuse et bourrée de poncifs et d'idées reçues, la maire de Paris entonnait un chant à la gloire de l’immigration.

“La France”, a-t-elle dit, “a toujours été une terre d’accueil”. Il faut être sourde et aveugle pour ne pas voir la différence qu’il y a entre les immigrés de la première moitié du XXe siècle et ceux d'aujourd'hui. On sait que dans nos prisons la majorité des repas sont hallal !

La mairie de Paris est très remontée contre le projet de loi sur l’immigration actuellement discuté en commission paritaire. Elle le trouve “populiste” et en appelle à “l’humanisme et à la démocratie”.

Pour ce qui est de l’humanisme, on sait qu’elle le réserve aux immigrés. Quant à la démocratie, elle a parlé lors des élections présidentielle. Anne Hidalgo a recueilli 1,75 % des votes.

Si Anne Hidalgo veut se consacrer aux bienfaits de l’immigration, elle devrait aller habiter dans les quartiers de Stalingrad, de la gare du Nord et de Barbès.

Récemment, Monsieur Héran, un professeur très orienté à gauche du Collège de France, était l’invité des journalistes de Mediapart. Il a proposé qu’on multiplie par quatre les structures d'accueil aux migrants. Anne Hidalgo devrait lui demander conseil.

Pas très loin de chez elle, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, se coltine le 93 sans sympathie particulière pour ses occupants. Anne Hidalgo veut-elle faire de Paris le 93 ?