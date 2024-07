"Andres Serrano, Portraits de l’Amérique" : 40 ans d’un regard incisif sur les contradictions profondes des Etats-Unis

En cette année d’élection présidentielle aux Etats-Unis, Le Musée Maillol a choisi de donner à voir le travail d’Andres Serrano.

Plus qu’un photographe, Andres Serrano se définit lui-même comme un « artiste avec un appareil photo ».

New-Yorkais de naissance, de cœur et d’âme, il a 20 ans en 1970, période de transition pour les artistes américains qui cherchent de nouvelles voies d’expression et de nouveaux champs d’exploration au-delà de l’écrasant succès du pop-art, dans un contexte politique et culturel où émergent de nouvelles revendications et se dessinent les contours de nouveaux combats.

Il oriente dès le début son travail vers le portrait en grand format, cherchant à mettre en exergue par la figuration, les fragilités, les failles et les contradictions de la société américaine.

Son travail conjugue vision au scalpel sans concession et esthétisme extrême, dans une approche symboliste inspirée par les grands maîtres qu’il s’est choisi avec éclectisme, depuis les peintres de la Renaissance jusqu’à Marcel Duchamp.

L’exposition permet de découvrir 89 œuvres jetant une lumière crue sur les 1000 facettes d’un pays protéiforme.