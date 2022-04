"Amis, chers amis" de Bernard Pivot : un véritable éloge à l'amitié

L’amitié, c’est le cœur sans le corps. Quoi de plus libre que l’amitié ?

L’amitié appartient à tout le monde. Comme la liberté, c’est un bien universel.

Elle rend le bonheur plus éclatant et plus léger le malheur parce qu’elle permet d’en partager le poids.

Ce fut l’un des chemins les plus essentiels de notre vie et l’un des plus agréables.