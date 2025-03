Le Dr Henao-Tamayo est professeur agrégé d'immunologie mycobactérienne et directeur du CSU-Flow Cytometry and Cells Sorting Core Facility. Son laboratoire se concentre sur la compréhension de l'interaction hôte-pathogène pendant la transmission de Mycobacterium tuberculosis et sur l'immunopathogénie des infections mycobactériennes. Le Dr Henao-Tamayo est titulaire de la prestigieuse chaire Monfort de la CSU (2022).