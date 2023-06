Allemagne : Arrivée record de 2,67 millions de migrants en 2022

Près de 2,7 millions de nouveaux arrivants se sont installés sur le sol allemand.

Robert Semonsen est journaliste politique pour The European Conservative. Son travail a été présenté dans divers médias anglophones en Europe et dans les Amériques. Il a une formation en sciences biologiques et médicales. Son identifiant Twitter est @Robert_Semonsen.

Les chiffres publiés par l'Office fédéral allemand des statistiques à Wiesbaden le mardi 27 juin ont révélé que les niveaux d'immigration ont atteint de nouveaux records l'année dernière, indiquant que près de 2,7 millions de nouveaux arrivants se sont installés sur le sol allemand.

L'agence statistique fédérale, qui cite la crise des réfugiés précipitée par la guerre russo-ukrainienne comme la principale raison de l'afflux massif d'étrangers, note qu'avec 2,7 millions de nouvelles arrivées et 1,2 million de départs, un gain net record d'environ 1,5 million de personnes a été enregistré, rapporte le journal Der Spiegel, basé à Hambourg.

"Les chiffres montrent donc l'immigration nette la plus élevée enregistrée à ce jour au cours d'une année de référence depuis le début de la série chronologique en 1950", a déclaré l'Office fédéral de la statistique, notant que le chiffre de la migration nette de l'année dernière a plus que quadruplé par rapport au chiffre enregistré en 2021 (329 000).

Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, environ 1,1 million de réfugiés ukrainiens ont quitté l'Ukraine pour s'installer en Allemagne, tandis que quelque 130 000 Ukrainiens ont quitté l'Allemagne, soit un total net d'un peu moins d'un million de nouveaux arrivants en provenance de ce pays déchiré par la guerre.

Les statisticiens de l'Agence notent que le flux de réfugiés ukrainiens vers l'Allemagne a atteint un pic au cours des premiers mois de la guerre, de mars à mai 2022. Les chiffres sont en baisse constante depuis août 2022, ajoute l'agence.

Les chiffres révèlent une augmentation significative de l'immigration nette vers les pays du Moyen-Orient, notamment la Syrie (68 000), l'Afghanistan (55 000) et la Turquie (49 000). "Ces développements sont intervenus dans le contexte de la migration des réfugiés et de l'augmentation du nombre de demandes d'asile", indique l'agence.

À Lire Aussi

Craintes de migration en chaîne après que le Bundestag a réduit les critères de regroupement familial

En revanche, l'immigration nette en provenance des autres États membres de l'UE a légèrement augmenté pour atteindre 87 000 personnes, les ressortissants roumains, polonais et bulgares étant les plus nombreux à se rendre en Allemagne, selon les chiffres.

Par ailleurs, le nombre d'Allemands émigrant du pays a également augmenté en 2022, passant à 83 000 personnes contre 64 000 l'année précédente. La plupart des émigrants, des hommes âgés en moyenne de 35 ans, se sont installés en Suisse (20 000), en Autriche (12 000) et aux États-Unis (10 000).

En ce qui concerne les mouvements à l'intérieur de l'Allemagne, les chiffres indiquent que plus d'un million de personnes se sont déplacées entre les seize États fédéraux du pays, l'État oriental du Brandebourg enregistrant le plus grand nombre d'arrivées nettes et Berlin le plus grand nombre de départs nets.

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative : cliquez ICI