Alerte sur la liberté d’expression : jusqu’où l’Union européenne poussera-t-elle la criminalisation de la parole ?

Le 18 janvier, le Parlement européen votera sur une résolution qui propose d'étendre la liste des crimes à l'échelle de l'UE pour y inclure toutes les formes de "crimes de haine" et de "discours de haine".

Si, comme cela semble probable, la résolution est adoptée, le seul obstacle à l'ajout de ces catégories douteuses de discours à la liste de l'UE des crimes particulièrement graves qui "ont un impact au-delà des frontières nationales" sera un vote du Conseil de l'Union européenne.

Pour les "euro-crimes" de ce type, le Parlement européen et la Commission européenne ont le pouvoir d'établir des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions, que les États membres doivent ensuite intégrer dans leurs propres systèmes juridiques.

La capacité de l'UE à bafouer le principe de subsidiarité de manière aussi cavalière est inscrite à l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit une liste d'"euro-crimes".

Bien que cette liste soit exhaustive et ne comprenne actuellement que dix "domaines de criminalité" - dont le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants - l'article 83, paragraphe 1, contient une disposition permettant au Conseil d'adopter une décision (sous réserve de l'approbation du Parlement européen) étendant cette liste.

Ce processus a été déclenché en 2020, lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé, dans son discours sur l'état de l'Union et dans la lettre d'intention qui l'accompagnait, une nouvelle initiative visant à "étendre la liste des crimes de l'UE à toutes les formes de crimes et de discours de haine, qu'ils soient fondés sur la race, la religion, le sexe ou la sexualité".

Les changements requis par cette proposition sont stupéfiants. Bien que tous les États membres criminalisent actuellement les discours de haine fondés sur la race, la couleur, la religion, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, seuls 20 d'entre eux incluent explicitement l'orientation sexuelle dans leur législation sur les discours de haine, tandis que 12 incluent l'identité de genre et que deux seulement couvrent les caractéristiques sexuelles.

À première vue, il n'y a pas grand-chose à redire à une proposition visant à mieux contrôler et sanctionner les "discours de haine". Après tout, qui veut défendre la haine ? Comme l'a dit la présidente von der Leyen elle-même, "la haine est la haine et personne ne peut la défendre" : "La haine est la haine et personne ne devrait avoir à y faire face.

Mais même si nous prenons ces platitudes tautologiques pour de la sagesse authentique, il ne s'ensuit pas nécessairement que la haine perçue est toujours de la haine réelle. Pour toute personne soucieuse de protéger la liberté de pensée, de parole et d'expression, une partie du problème posé par la proposition de la Commission européenne réside dans le fait que toute une série de sous-catégories d'expression différentes sont souvent qualifiées maladroitement de "discours de haine".

En ce sens, nous avons affaire à un concept qui existe sur un spectre.

À l'extrémité la plus dure et la plus extrême de ce spectre se trouvent les formes d'expression qui incitent à la violence ou à l'hostilité contre d'autres personnes et groupes, et qui sont donc interdites par tous les principaux traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme.

Au-delà, cependant, à l'extrémité la plus douce du spectre, le terme "discours de haine" devient une sorte d'erreur juridique, puisque ce à quoi il est fait référence, ce sont des formes d'expression que certaines personnes ou certains groupes peuvent en effet déclarer trouver insultantes, dérangeantes ou offensantes, mais qui reçoivent et justifient néanmoins une protection juridique.

L'introduction de cet élément de subjectivité dans le contrôle des discours de haine - l'allongement continu du spectre à son extrémité la plus douce, pour ainsi dire - n'a pas été entièrement involontaire, permettant ainsi aux bureaucrates non élus de la Commission européenne de réarticuler ce qui est qualifié de "haine" en fonction de leurs propres intérêts politiques, élargissant ainsi le filet d'applicabilité à divers individus et groupes dont les opinions divergentes sur le changement climatique, l'immigration de masse et les questions LGBTQ+ sont idéologiquement gênantes.

Dans ce contexte, il est clair que la proposition de la présidente von der Leyen s'inscrit dans une tendance à long terme des trois organes directeurs de l'Union européenne, qui consiste à abaisser le seuil de criminalité pour les propos punissables et à confier à la police une grande partie du côté le moins sévère du spectre.

Dans la documentation associée à la proposition de la Commission, par exemple, on trouve plusieurs clins d'œil approbateurs à la définition du "discours de haine" formulée par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) : "Une forme de discours orienté vers l'autre qui rejette les principes fondamentaux des droits de l'homme que sont la dignité humaine et l'égalité et qui cherche à dégrader la position d'individus et de groupes dans l'estime de la société".

Il est à noter que contrairement à toutes les autres définitions internationales du phénomène - y compris celle de la Commission - la définition du CERD rompt le lien entre le "discours de haine" et l'incitation à la violence.

Dans un projet de rapport approuvant la communication de la Commission européenne, la commission des libertés civiles du Parlement européen ne se contente pas de citer le CERD, mais affirme également que "le droit fondamental protégé dans la lutte contre les discours et les crimes de haine est la dignité humaine", que "la future législation de l'UE visant à couvrir les discours et les crimes de haine doit protéger la dignité humaine" et que l'UE doit "offrir une protection qui n'exclut pas les nouvelles motivations sociales de la haine, puisque c'est la dignité des victimes qui doit être protégée".

Mais à quoi cela pourrait-il ressembler dans la pratique ? Le fait de porter une pancarte indiquant "Les femmes transgenres ne sont pas des femmes" portera-t-il atteinte à la dignité humaine d'une personne présentant les caractéristiques protégées correspondantes ? Les chrétiens qui utilisent les médias sociaux pour partager leur point de vue sur le mariage et la sexualité porteront-ils atteinte à la dignité humaine des personnes qui revendiquent pour elles-mêmes une identité de genre excentrique ou qui ont une orientation sexuelle particulière ? Et qu'en est-il des situations, comme en Irlande après les émeutes de Dublin, où les utilisateurs des médias sociaux identifient la nationalité d'un meurtrier présumé, cela sera-t-il considéré comme une atteinte à la dignité humaine d'autres personnes qui partagent des caractéristiques nationales, ethniques ou raciales similaires ?

En fait, nous n'avons pas besoin de spéculer sur la base d'exemples hypothétiques.

La récente épreuve juridique de quatre ans de la politicienne finlandaise Paivi Rasanen, qui a été accusée en vertu des lois sur l'incitation à la haine récemment mises en œuvre dans le pays pour avoir tweeté un verset de la Bible tout en contestant la décision de son église locale de parrainer un événement de la Pride d'Helsinki, donne déjà un aperçu inquiétant du meilleur des mondes de la Commission européenne.

En outre, bien que la plupart des organisations de défense des droits de l'homme, des associations caritatives et des ONG qui travaillent avec et aux côtés de l'UE soient assez timides lorsqu'il s'agit de fournir des exemples concrets de "discours de haine", on trouve dans la récente étude du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre le discours de haine en temps de crise une sous-section intitulée "Le discours de haine et la guerre d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine", qui contient le passage suivant :

"Au niveau local [en Allemagne], cependant, en particulier dans les petites villes ou les villages où des réfugiés ukrainiens ont été et sont accueillis, des tensions sont apparues et les forces de l'ordre ont été alertées en cas de discours de haine... Selon la Société pour les droits civils, les discours de haine ont commencé à cibler les réfugiés ukrainiens, également en réaction à une récente "crise du logement" en Allemagne. En effet, des personnes ont commencé à se plaindre que "les réfugiés sont mieux logés que nos sans-abri, que nos pauvres"."

S'agit-il d'un discours de haine qui porte atteinte à la dignité humaine des Ukrainiens, se demande-t-on, ou simplement de l'expression d'une opinion politique parfaitement légitime concernant l'approche de l'État allemand en matière de frontières territoriales, d'immigration et d'aide sociale ?

Bien entendu, l'abaissement du seuil de criminalité est en partie motivé, faute d'un meilleur mot, par la volonté. Comme le fait remarquer un universitaire en approuvant l'initiative de la Commission européenne :

"Il y a eu un changement observable dans la perception et la compréhension des dommages causés par le discours de haine, qui est sans aucun doute lié ... à la sensibilisation de la société aux victimes longtemps invisibles ou moins visibles, aux voix des minorités et à la connaissance générale accrue, basée sur la recherche, de la dynamique et de l'impact d'un tel comportement."

Selon le Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité (Equinet), le fait que les États membres insistent sur le maintien d'un seuil objectif, lié à l'ordre public, pour qu'un discours devienne passible de poursuites est également révélateur de "l'incapacité de la législation à refléter l'expérience vécue des groupes vulnérables touchés par le discours de haine". L'invocation de cet article incontestable de la foi woke, "l'expérience vécue", selon lequel la subjectivité et le solipsisme l'emportent sur l'objectivité et la réalité extérieure, suggère une motivation à la fois politique et idéologique derrière ce réseau.

D'un autre côté, cependant, la motivation semble provenir de la fascination de l'UE pour la pathologisation de certains types de discours.

Le discours de haine", comme le note la Commission européenne dans sa communication initiale, "peut conduire non seulement à des conflits, mais aussi à des crimes de haine". Les faits montrent qu'il existe une 'pyramide de la haine' ... qui commence par des actes de partialité (par exemple, brimades, moqueries, déshumanisation) et de discrimination (par exemple, économique, politique), pour aboutir à une violence motivée par des préjugés, comme le meurtre, le viol, l'agression, le terrorisme, l'extrémisme violent, voire le génocide".

Cette référence à une "pyramide de la haine" est tirée de l'"échelle des préjugés" du psychologue social américain Gordon Allport, élaborée pour la première fois en 1954. Le modèle d'Allport comprend cinq étapes de l'escalade comportementale d'un individu, commençant par l'"antilocution" (médisance, stéréotypes, ragots rancuniers), passant par les étapes suivantes de l'"évitement", de la "discrimination" et de l'"attaque" (dommages criminels, agressions physiques) pour aboutir à l'"extermination" (génocide, purification ethnique).

Allport lui-même était un psychologue de la Gestalt et a mis en garde contre le fait de considérer ce modèle spécifique comme un prédicteur déterministe général de l'action humaine. "De nombreuses personnes ne passeraient jamais de l'antilocution à l'évitement, ou de l'évitement à la discrimination active, ou plus haut sur l'échelle", écrivait-il dans The Nature of Prejudice (1954).

Pourtant, c'est précisément cette lecture comportementaliste de ses travaux qui semble fasciner les élites politiques européennes : la capacité d'un individu à s'engager dans une antilocution non contrôlée agit comme un stimulus positif qui renforce le comportement, lequel, avec le temps, augmente en fréquence et finit par se transformer en discrimination ; la capacité de ce même individu à s'engager dans une discrimination non contrôlée renforce alors positivement le comportement, qui, avec le temps, s'intensifie, et ainsi de suite.

La logique sous-jacente n'est plus démocratique, mais épidémiologique. Les citoyens sont transformés en "vecteurs" et certaines formes de discours qui auraient autrefois été considérées comme une dissidence légitime par rapport aux orthodoxies dominantes, et donc vitales pour une sphère publique pluraliste, sont reconfigurées comme des "facteurs de risque" qui marquent les individus sur la voie de la radicalisation et de la "transmission" ultérieure de leur haine dans la violence réelle.

Pour les chercheurs, les décideurs politiques et les agences européennes chargés d'identifier les facteurs de risque linguistiques et de développer des interventions opportunes conçues pour perturber ce processus de radicalisation, les conséquences de cette façon de penser ressortent clairement de la documentation entourant l'initiative de la Commission européenne.

On constate, par exemple, que l'engagement politique dans la dissidence (c'est-à-dire le contre-discours) est délaissé au profit de la recherche de facteurs sociaux et psychologiques contribuant à l'acquisition d'un "état d'esprit haineux".

Il n'est peut-être pas surprenant qu'une grande partie de la littérature de soutien fasse référence à la nécessité de développer des mesures "préventives" capables de briser le mécanisme de renforcement du comportement positif qui perpétue ces états d'esprit, pour ainsi dire, malades.

Selon la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (CECM) sur la lutte contre le discours de haine, "les autorités nationales, les institutions nationales des droits de l'homme, les organismes de promotion de l'égalité, les organisations de la société civile, les médias, les intermédiaires de l'internet et les autres parties prenantes devraient non seulement coopérer sur des initiatives spécifiques, mais aussi partager des données et des bonnes pratiques et, par le biais de plans d'action coordonnés à moyen terme, travailler de manière plus approfondie sur la prévention".

Par "prévention", la CECM entend bien sûr "censure prophylactique".

L'une des "parties prenantes" auxquelles la CECM fait référence dans ce document est le European Online Hate Lab (EOHL), financé par l'UE, qui tente actuellement "d'améliorer la connaissance des écosystèmes de la haine en ligne et la capacité à y répondre". L'expression clé est "écosystèmes de haine".

En qualifiant certaines formes de discours de "langage toxique" (c'est-à-dire "un commentaire grossier, irrespectueux ou déraisonnable susceptible de vous faire quitter une discussion") et de "langage offensant" (c'est-à-dire "toute forme de langage inacceptable (blasphème) ou d'offense ciblée, qui peut être voilée ou directe"), l'EOHL repositionne effectivement le "discours légal" comme quelque chose qui constitue la périphérie d'un nouvel "écosystème de la haine" remarquablement expansif.

En d'autres termes, un discours que la plupart d'entre nous considéreraient comme robuste, mais aussi légal, et donc faisant partie intégrante de ce que signifie vivre dans une démocratie libérale pluraliste, est considéré comme l'équivalent linguistique d'une "drogue d'initiation".

Une fois de plus, le potentiel de ce mode de pensée Allport-ien à être utilisé par les élites politiques de l'UE comme un moyen de "s'en prendre" à toute forme d'expression qu'elles n'aiment pas pour des raisons idéologiques est tout à fait clair. Car il est évident que la pathologisation de certains types de discours politiques ouvre la voie à leur criminalisation ultérieure.

Que la proposition actuelle de la Commission européenne d'étendre la liste des crimes à l'échelle de l'UE pour y inclure les "crimes et discours de haine" soit ou non soumise au Conseil, il n'en reste pas moins qu'elle est née d'une façon de concevoir la parole et le langage qui semble s'être imposée au sein des trois principales institutions de l'Union européenne.

Cela risque de poser problème à l'UE, en tant que système politique qui revendique la "démocratie représentative" comme l'une de ses six valeurs fondamentales.

L'une des principales caractéristiques de la démocratie représentative est le pluralisme, c'est-à-dire la liberté de partager des idées, d'en discuter, d'écouter d'autres personnes et groupes avec lesquels nous sommes en désaccord, et ce dans un esprit de tolérance, d'ouverture d'esprit et de bonne foi. Or, c'est précisément cette liberté que la fascination actuelle de l'UE pour la pathologisation - et la criminalisation - de certains types de discours dérangeants, dissidents et sceptiques met en danger de mort.

