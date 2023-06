Alain Delon sur le devant de la scène : vente de sa collection d’œuvres d’art et sortie d’un livre qui déroule le film de sa vie

Plutôt que d'attendre sa mort, il construit déjà sa mémoire. C'est pourquoi il a décidé de disperser aux enchères sa collection d'œuvres d'art chez Bonhams-Cornette de Saint Cyr.

Comment devenir une légende de son vivant ? Alain Delon, âgé aujourd'hui de 88 ans, monstre sacré du cinéma, collectionneur éclectique, personnage énigmatique, sait qu'il ne faut jamais rater sa sortie de scène. Plutôt que d'attendre sa mort, il construit déjà sa mémoire. C'est pourquoi il a décidé de disperser aux enchères sa collection d'œuvres d'art chez Bonhams-Cornette de Saint Cyr. « J'ai acheté mon premier dessin, en 1964 exactement, à Londres. » explique-t-il. « Au fil des années, j'ai acquis des dessins, des tableaux et des sculptures qui ont su m'émouvoir, me parler et même parfois me consoler. Ces œuvres m'ont accompagné pendant de nombreuses années et ont fait partie de ma vie. » poursuit-il en regardant la mise en place de l'ensemble de sa collection. Quatre-vingt-quatre lots, dont chaque pièce a été aimée, choyée. Son jardin secret, qu'il accepte de dévoiler.

Soixante ans de la vie d'un collectionneur

Soixante ans d'une vie de collectionneur. Soixante ans pour peaufiner son regard, apprendre à vivre avec les tableaux, dessins et sculptures, les apprivoiser. Car la collection constituée par Alain Delon est un ensemble profondément ancré dans une attraction, une séduction presque, voire un reflet. Comme devant cette sculpture de félin ultra-réaliste signée Rembrandt Bugatti (1907), Panthère grognant et feulant. L'acteur a confié qu'il caressait le dos de ce bronze qui figurait dans son entrée chaque fois qu'il passait à ses côtés. Les fétichistes apprécieront...

Le thème animalier est souvent récurrent. On le retrouve devant ces bronzes de lion, ces chevaux à l'encolure courbée, une Etude de l'Ecole Florentine du XVIe siècle qui résonne avec une huile signée Delacroix, Cheval arabe attaché à un piquet, prêt à se cabrer et à prendre le large. Toute la puissance de l'animal, retenue, à peine contenue.

On trouve aussi des dessins en mouvement, comme cette danseuse de Degas qui était accrochée dans la chambre d'Anouchka, bel hommage à la grâce de sa fille. Ou encore cette huile La Baie de Sainte-Adresse signée Raoul Dufy (1906), une éblouissante explosion de couleurs saturées du soleil normand, avec un ciel qui vibre comme à l'aurore d'une vie, à l'éternel recommencement.

Alain Delon sait aussi surprendre. Être là où on ne l'attend pas. Un Christ sur la Croix attribué à l'entourage de Sir Peter Paul Rubens (1577-1640), pierre noire, plume et encre brune, lavis brun, immobile, puissamment méditatif. L'offrande suprême sur un fond de ciel brun aux variations comme un drapé. Un autre Christ en Croix de Giovanni Francesco Barbieri dit Le Guerchin (1591-1666), plume et encore brune, lavis brun, une silhouette à peine esquissée en offrande. La Croix a disparu, transcendée, déjà.

Que pensait Alain Delon devant ces dessins à la puissance religieuse universelle ? Qu'a-t-il voulu nous dire en dispersant sa collection de son vivant ? Comme nous le confiait Arnaud Cornette de Saint Cyr : « Quand un collectionneur met un point final à sa collection. Il ferme la page d'une œuvre. C'est un acte très fort. » Une ultime coquetterie ? Savoir si le public vous aime encore ? Les collectionneurs du monde entier ont déjà répondu présents. Jusqu'où iront-ils ? Réponse, le jeudi 22 juin.

Le beau livre événement d’un monstre sacré du cinéma français

Alors que l'acteur tourne la page de sa collection, il est aussi le sujet d'un beau-livre magistral, édité chez Lamartinière. Dernier monstre sacré du cinéma français, connu dans le monde entier, il a prêté des documents inédits issus de ses archives personnelles et signe la préface de ce livre exceptionnel qui revient sur les principaux événements de sa vie, ses amours (Romy Schneider, Nathalie Delon, Mireille Darc, Rosalie Van Breemen), sans oublier ses enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien.

Cet ouvrage offre un large panorama de sa carrière, notamment d’une quarantaine de films remarquables dont il a été l’interprète et/ou le réalisateur. On y retrouve aussi bien des chefs-d’œuvre internationalement reconnus (Le Guépard, Le Samouraï ou Monsieur Klein) que de grands films plus confidentiels (tels que L’Insoumis et Le Professeur), ainsi qu’un certain nombre de productions devenues culte au fil du temps (Mélodie en sous-sol, Le Clan des Siciliens, Borsalino). Doté d’une riche iconographie, ce livre est émaillé de nombreux témoignages inédits de personnalités et de proches, dont Brigitte Bardot, Nathalie Baye, Sarah Biasini, Jane Birkin, Bertrand Blier, Claudia Cardinale, Nicole Calfan, Jean-François Delon, Patricia Kaas, Sophia Loren.. .

Un livre à s'offrir (ou à offrir), à défaut d'acheter une pièce de la collection ! Il est déjà numéro un des ventes sur Amazon. Sera-t-il bientôt collector, comme tout ce que touche l'acteur ? Le Samouraï nous le dira.

> Vente aux enchères : 60 Ans de Passion chez Bonhams-Cornette De Saint Cyr Paris, le 22 Juin 2023 , 6 avenue Hoche, 75008, Paris

>> Plus d'informations sur le site de la maison

> Le livre : Alain Delon. Amours et mémoires, par Alain Delon, Denitza Bantcheva et Liliana Rosca, La Martinière, 208 pages, 34,90 euros