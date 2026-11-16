ATLANTI-CULTURE
16 novembre 2026
"Ailleurs" de Audrey Schebat : quand le monde devient fou, autant en rire
La pièce "Ailleurs" de Audrey Schebat est à voir à la Comédie des Champs-Elysées.
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Ailleurs
De Audrey Schebat
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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