Afghanistan : quelle responsabilité de l'Occident dans la situation actuelle ?

Brendan O'Neill est rédacteur en chef du magazine Spiked, et chroniqueur pour Big Issue et The Australian.

L'impérialisme américain a dit et fait beaucoup de choses obscènes au cours des décennies. Et tout en haut de la liste se trouve la réponse de l'administration Biden à la montée en puissance des talibans après le retrait échelonné des forces américaines et de l'OTAN. Ils doivent se battre pour eux-mêmes", a déclaré le président Biden à propos du peuple afghan. Ils doivent "se battre pour leur nation", a-t-il poursuivi. Ses commentaires étaient empreints d'un ton châtié. Il a dit en substance : "Ressaisissez-vous". Faites quelque chose. Il est difficile d'imaginer le degré d'arrogance qu'il faut pour laisser un pays en ruine et ouvrir la voie à la barbarie qui balaie aujourd'hui cette nation, puis se retourner et faire des reproches au peuple assiégé que l'on a laissé derrière soi parce qu'il n'était pas préparé à l'assaut.

Ne vous y trompez pas : à chaque étape, les forces américaines et de l'OTAN ont aveuglément et de manière ruineuse ouvert la voie à ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Les médias occidentaux sont pleins de descriptions terribles de ce que font actuellement les talibans. Le nombre de villes qu'ils ont prises en un temps extraordinairement court. La cruauté de ses forces armées. Les perspectives de mort pour les femmes et les jeunes filles - et toute forme de dissidence - dans une nation où ces islamistes intolérants seront bientôt aux commandes. Le "retour à l'âge des ténèbres", comme le dit la première page du journal Metro d'aujourd'hui, avec l'image d'une jeune fille déconcertée. Ce qui fait défaut, cependant, c'est une analyse significative de la façon dont cela s'est produit ; comment nous sommes arrivés à cette terrible situation dans laquelle les Talibans, présentés pendant des mois et des mois par les observateurs occidentaux comme un partenaire pour la paix, pourraient si facilement et avec succès retourner à la guerre.

C'est à cause du retrait, affirment les pro-interventionnistes. La calamité qui se déroule actuellement en Afghanistan est la preuve que l'Occident était nécessaire là-bas et qu'il aurait dû y rester, disent-ils. Nous reviendrons dans un instant sur le retrait et les problèmes qu'il pose. Mais il est d'abord essentiel d'établir que ce n'est pas l'absence des forces occidentales qui a facilité la montée en puissance des talibans, mais leur présence et leurs actions.

De deux manières en particulier, les forces occidentales ont contribué à sceller le sort qui étrangle actuellement la vie de l'Afghanistan. Tout d'abord, en contribuant à institutionnaliser les seigneurs de la guerre et les divisions tribales et en s'opposant efficacement à toute possibilité pour l'Afghanistan d'être un État-nation viable (le tout, bien sûr, sous le couvert de la "construction de la nation"). Et deuxièmement, en entretenant l'illusion que les Talibans étaient devenus une force pacifique et un partenaire mondial potentiel de la "communauté internationale". La première a fait de l'Afghanistan un État Potemkin, une nation de papier, facilement envahissable ; la seconde a enhardi les talibans et les a préparés à une telle invasion, à leur entrée dans un pays vidé de sa substance par les "bâtisseurs de nations" occidentaux.

C'est la rapidité avec laquelle les talibans ont conquis de vastes étendues de l'Afghanistan qui est la plus frappante, et qui nous raconte une histoire sur cette nation que les interventionnistes préfèrent ignorer. En l'espace d'une semaine, les Talibans ont pris 10 capitales provinciales, dont Kunduz. On a estimé cette semaine que les talibans contrôlaient 57 % des districts d'Afghanistan, tandis que le gouvernement de Kaboul, soutenu par l'Occident, en contrôle 16 %. Les autres sont contestés. Les responsables militaires américains prévoient que les talibans pourraient isoler Kaboul en 30 jours et devenir officiellement les dirigeants du pays en 90 jours. Plus d'un millier de personnes ont été tuées ces dernières semaines et les déplacements internes sont considérables, les civils fuyant en particulier le nord du pays pour se diriger vers la zone de Kaboul, jusqu'ici épargnée par les talibans.

Le fait que cela se soit produit au moment où les forces occidentales finalisent leur retrait a renforcé la vision du monde flatteuse de ces bombardiers d'ordinateurs portables qui croient que les armées occidentales sont les sauveurs des peuples brutalisés à travers le monde. Mais il y a une question bien plus importante, une question que les narcissiques du lobby interventionniste, consumés par des visions de leur propre vertu plutôt que par des analyses sérieuses des échecs de l'intervention, semblent incapables de poser. Comment cela a-t-il pu se produire si rapidement ? Pourquoi l'Afghanistan est-il si faible et son gouvernement et ses forces de police si incapables ? Et pourquoi les talibans sont-ils, du moins relativement, si forts ? C'est ce qui a précédé le retrait qui est essentiel ici.

L'intervention occidentale en Afghanistan a toujours été une entreprise militaire à la recherche d'une justification. L'invasion de 2001 a été présentée comme une guerre contre Al-Qaïda, alors hébergé par le gouvernement taliban, pour la barbarie apocalyptique qu'il a fait subir à New York et Washington. Comme si les paysans de Tora Bora portaient une quelconque responsabilité dans cet acte de terreur. Comme si Al-Qaïda n'était pas en fait un mouvement mondial, sans frontières, soutenu davantage par des identitaires islamistes bien éduqués en Occident (comme ceux qui ont planifié le 11 septembre) que par les populations pauvres qui ont fait les frais de la guerre occidentale en 2001. Ainsi, même l'acte initial d'intervention - motivé par l'illusion que la misanthropie de plus en plus mondialisée des réseaux islamistes radicaux pourrait être tempérée en ciblant un soi-disant État voyou - était totalement erroné. Lorsqu'il est apparu clairement que le terrorisme islamiste mondial ne serait pas freiné par le bombardement de l'Afghanistan - et qu'en fait il s'aggravait - la justification de la présence de l'Occident dans ce pays a changé. C'était une guerre pour défendre les droits des femmes. C'était une guerre contre la drogue. Il s'agissait de construire une nouvelle nation.

L'édification de la nation est devenue la raison d'être de l'entreprise afghane. Mais à bien des égards, la "construction de la nation" était le contraire de ce qu'elle prétendait être. Ce qui était en train d'être façonné en Afghanistan n'était pas un État cohérent, et encore moins un État légitime aux yeux du peuple afghan, mais plutôt une nation Potemkine, un gouvernement emmuré à Kaboul qui bénéficiait du soutien de la "communauté internationale" mais de peu de loyauté véritable de la part du peuple afghan. En effet, ce gouvernement financé par l'Occident, qui se faisait passer pour un État-nation, a fini par contribuer à la corrosion et à l'évidement de la nation afghane, à la déconstruction de la nation. Comme l'a écrit Anil Hira pour le Canadian Defence and Foreign Affairs Institute en 2009, alors que les échecs de la "construction de la nation" étaient déjà évidents, le "nouvel Afghanistan" s'est défini par son manque de définition, par l'absence d'une stratégie cohérente. Le gouvernement afghan et ses divers soutiens occidentaux formaient une coalition "lâche et désordonnée", opérant souvent "sur des bases stratégiques différentes et dans des sphères d'influence différentes".

La " construction de la nation " - nom donné aux réseaux lâches et conflictuels qui soutenaient le régime surveillé de Kaboul - a conduit à une nouvelle détérioration de l'identité nationale afghane. Les éléments du gouvernement Karzai des années 2000 se sont comportés essentiellement comme des seigneurs de la guerre. Ils étaient chargés de "distribuer l'aide" et le faisaient souvent de manière à pouvoir "maintenir des sphères d'influence distinctes et locales". En d'autres termes, le gouvernement central, cette force Potemkine, a contribué à l'inflammation du séparatisme tribal en allouant l'aide et les fonds occidentaux aux forces des seigneurs de la guerre dont on pouvait espérer qu'elles maintiendraient un minimum de paix dans les régions situées au-delà de Kaboul. Cela signifie, comme le souligne Hira, que l'aide elle-même, le soutien de la communauté internationale à la "construction de la nation", a eu "l'effet ironique de contribuer à financer les insurrections et les dissonances". La "construction d'une nation" était la propagande, la dissonance violente la réalité.

En plus de cultiver la faiblesse de l'État, les forces occidentales ont également fait venir les talibans du froid. Ces dernières années, elles ont flatté les talibans en les présentant comme une force de paix, un mouvement avec lequel nous pouvions travailler. Les talibans sont devenus un acteur central du soi-disant processus de paix. Ils sont devenus un partenaire diplomatique des États-Unis l'année dernière, avec leur accord signé conjointement pour ramener la paix en Afghanistan. Ce n'était pas la première fois que les États-Unis se trompaient en croyant que les talibans pouvaient être un gouvernement normal et pacifique. Dans les années 1990, lorsque les talibans ont pris le pouvoir après la fin de la guerre afghano-soviétique, Washington a cru pendant un certain temps qu'il pourrait y avoir un certain "intérêt commun" entre les États-Unis et les talibans, notamment en termes de limitation de l'Iran et de ses ambitions régionales. Étonnamment, même les événements ultérieurs - le 11 septembre, Al-Qaïda, la guerre et les suites de 2001 - ne semblent pas avoir totalement détrompé les observateurs américains et occidentaux de ces illusions sur les talibans.

La réhabilitation morale des talibans par l'Occident ces dernières années est une autre expression de "l'optimisme désespéré de la confiance dans les talibans", comme le soutiennent Nahal Toosi et Quint Forgey. Même aujourd'hui, alors que les talibans s'emparent violemment du pouvoir, les illusions de l'Occident persistent. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken passe pour un naïf politique lorsqu'il se dit choqué par la conquête violente des talibans, car ce mouvement semblait rechercher "une reconnaissance internationale [et] vouloir un soutien international". Les Américains ont cru leur propre propagande. Nous pensions que les Talibans étaient une force de paix", disent-ils, alors que des commandants talibans donnent des interviews à la BBC dans lesquelles ils expliquent clairement qu'ils croient toujours que l'amputation de la main est la punition correcte pour le vol, que les adultères devraient être lapidés à mort et qu'aucune fille ne devrait recevoir d'éducation.

Voici la vérité : les forces occidentales ont écrit le scénario de la prise actuelle de l'Afghanistan par les forces réactionnaires de l'extrémisme islamique. Elles ont cultivé un État défaillant et ont moralement fortifié une armée régressive, et le résultat en a été aussi prévisible qu'affreux : l'armée régressive a balayé l'État défaillant. Cela signifie-t-il que les forces occidentales auraient dû rester, que le retrait était une erreur ? Non. La présence de l'Occident était le problème. Dans le même temps, cependant, le lâche abandon de l'Afghanistan par l'Occident, sa fuite devant une calamité qu'il a contribué à créer, témoigne des échecs tant moraux que stratégiques de la politique étrangère du XXIe siècle. Les règles d'intégrité exigent certainement que les forces occidentales assurent un niveau de protection plus élevé à la population afghane avant de partir, mais il est trop tard pour cela.

La fin de l'invasion de l'Afghanistan par l'Occident, qui a duré 20 ans, fait passer Chamberlain pour un négociateur habile et respectueux des principes. Une intervention conçue pour mettre un terme à la terreur mondiale et vaincre les talibans s'est terminée avec un terrorisme islamiste plus grave que jamais et les talibans sur le point de diriger à nouveau l'Afghanistan. Les interventionnistes ont dit qu'ils sauveraient le peuple afghan - en vérité, ils l'ont soumis à des décennies de répression, de guerre, de misogynie et de pauvreté. Qui en répondra ?