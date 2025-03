À Stockholm, le nombre de personnes s’identifiant comme bisexuelles a doublé

Willi Zhang est un épidémiologiste ayant une formation clinique en médecine interne. Ses recherches portent sur l'évolution des disparités en matière de santé au fil du temps et sur l'impact de la législation et des événements sociétaux sur la vie des personnes LGBTQ+. Il se passionne pour les politiques de santé publique qui favorisent l'égalité et améliorent le bien-être des communautés LGBTQ+.