À quoi ressemblera(it) un monde où Internet est directement connecté au cerveau humain ? La société d’implants cérébraux d’Elon Musk permet de s’en faire une idée

Une capture d'écran d'une vidéo réalisée à partir du livestream de la société Neuralink. Elon Musk présentait le projet Neuralink le 28 août 2020.

La société d’Elon Musk appelée Neuralink, lancée en 2016, vise à implanter une technologie dans le cerveau des individus qui leur permettrait de contrôler un ordinateur ou un téléphone par la simple pensée. Ceci est autrement connu sous le nom d’interface cerveau-ordinateur.

Après des années d'expérimentation sur les animaux, Neuralink a récemment annoncé l'implantation d'un de ses appareils dans le cerveau d'une personne.

Pourtant, la « neurotechnologie », dont elle est une forme, recèle la promesse d’alléger les souffrances humaines et de permettre aux personnes handicapées de retrouver leurs capacités motrices perdues.

Et cela soulève d’autres questions. Les personnes non handicapées adopteraient-elles également une technologie directement connectée à leur cerveau et à leur système nerveux ? Que se passerait-il à l’avenir si les gens étaient capables de se connecter aux appareils, aux infrastructures et même au cerveau d’autres personnes dans une sorte d’Internet cerveau-ordinateur ?

Il est maintenant temps de commencer à réfléchir à ces questions. Des conditions médicales telles que le syndrome d’enfermement empêchent les gens de communiquer ou de bouger leurs membres. Le dispositif de Neuralink vise initialement à restaurer les capacités des personnes atteintes de telles pathologies en contrôlant un curseur d’ordinateur pour communiquer, ou en utilisant un bras robotique pour se nourrir.

Cependant, les aspirations à plus long terme de l’entreprise, telles qu’exprimées par Musk, incluent la capacité de créer un véhicule autonome par la seule pensée. Ces aspirations suggèrent que la neurotechnologie pourrait connecter les gens à une grande variété de systèmes technologiques actuellement utilisés quotidiennement.

Que sont les interfaces cerveau-ordinateur ?

Les interfaces cerveau-ordinateur (BCI) détectent l’activité électrique dans le cerveau liée aux intentions d’une personne. Par exemple, si une personne souhaite qu’un curseur se déplace vers la droite, elle pourrait imaginer agiter la main. Cette activité cérébrale est décodée et convertie en commande pour un curseur.

Cette approche peut fonctionner avec un bras robotique, les lumières d’une maison intelligente, un jeu vidéo ou même un drone ou un robot. Un BCI peut être considéré comme un « contrôleur universel » ou, comme l’a décrit l’éminent professeur Rafael Yuste, neuroscientifique, un iPhone pour le cerveau.

La neurotechnologie peut être implantée de manière invasive dans le cerveau ou le système nerveux, ou se présenter sous la forme de technologies portables, comme un casque ou des écouteurs. Les contrôleurs aériens équipés de casques externes peuvent faire surveiller leur cerveau pour les alerter lorsque leur niveau d’attention baisse.

Les enfants des lycées chinois ont déjà fait surveiller leur cerveau par des enseignants. La société Brainwave Science propose même aux services de sécurité et à la police un produit permettant de surveiller le cerveau des suspects lors des interrogatoires.

Cependant, les choses pourraient aller encore plus loin, car des formes de communication directe de cerveau à cerveau sont testées. Au lieu d’appeler votre ami ou de lui envoyer des SMS, vous pourriez un jour communiquer par télépathie. Des formes rudimentaires de communication directe de cerveau à cerveau entre humains (et même entre humains et divers animaux) ont déjà été réalisées.

Utilisations militaires

Diverses armées s’intéressent également au potentiel des « super soldats » améliorés par la neurotechnologie, car ils pourraient opérer plus efficacement dans des environnements difficiles, comme les milieux urbains.

Cela intégrerait des systèmes d’armes, détectant et surveillant les cerveaux humains du personnel militaire dans un système de contrôle du champ de bataille. Un exemple particulièrement frappant de cette approche est celui des chiens robotiques contrôlés par la pensée qui ont récemment été démontrés par l'armée australienne.

Cela rappelle la civilisation fictive Borg de Star Trek, qui est un mélange similaire de biologie et de pièces de machine. Les extraterrestres Borg sont des individus connectés par la neurotechnologie qui fonctionnent ensemble comme une entité. Nous devrions commencer à réfléchir aux implications d’un système interconnecté d’humains et de machines rendu possible par la neurotechnologie, ainsi qu’aux valeurs que pourrait avoir la société.

Nous pouvons envisager toutes sortes de scénarios. À l’avenir, il est possible que ceux qui exploitent des infrastructures critiques dans les villes puissent faire surveiller leur cerveau pour prévenir les accidents. Les personnes à mobilité réduite pourraient de plus en plus interagir avec les appareils de leur maison, allumer et éteindre les lumières et contrôler les robots domestiques via leurs interfaces cerveau-ordinateur.

Une participation plus large ?

À un moment donné, les personnes qui ne sont pas handicapées pourraient également décider de renoncer aux appareils télécommandés portables et de les contrôler avec leur cerveau. Les prisonniers et les délinquants pourraient être surveillés en temps réel pour évaluer leur état mental.

Avec le temps, ces applications distinctes pourraient commencer à établir des liens les unes avec les autres au service d’une efficacité accrue, d’une opportunité commerciale et d’un contrôle social. Les neurotechnologies pourraient émerger comme une infrastructure essentielle qui deviendrait l’interface clé des relations humaines avec les systèmes technologiques.

Que ressort-il de tout cela ? Des réflexions et des actions ont été menées en relation avec les droits de l'homme et les implications juridiques plus larges de la neurotechnologie. Mais une grande partie du débat est plutôt individualiste dans son orientation et néglige les implications sociétales plus larges de l’évolution des relations humaines avec les systèmes technologiques.

Par conséquent, nous avons besoin d’une discussion sur l’objectif plus large de la neurotechnologie, son utilisation et ses implications. Cela nécessite la contribution de divers groupes, tels que des spécialistes des infrastructures, des concepteurs, des architectes, des spécialistes de l'interaction homme-machine et des groupes communautaires.

La neurotechnologie est susceptible d’avoir des impacts divers dans la société : à la maison, sur le lieu de travail, dans le système de justice pénale et dans les réseaux d’infrastructures.

Déterminer les enjeux émergents dans ces différents secteurs devrait nous permettre d’anticiper les méfaits et les bénéfices de la neurotechnologie. Cela nous permettra de façonner son développement pour soutenir les humains et l’environnement.

Pour paraphraser les Borgs : la résistance n’est peut-être pas vaine après tout.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI