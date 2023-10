À quoi joue Mélenchon avec les antisémites ? Entrepreneurs français, levez-vous !

Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos plus qu'ambigus sur le Hamas.

Comment peut-on être entrepreneur et citoyen, être épris de liberté et de justice, aimer la vie et laisser faire ce qui se passe en France (pas que) en ce moment ?

Comment peut-on être entrepreneur et citoyen, être épris de liberté et de justice, aimer la vie et laisser faire ce qui se passe en France (pas que) en ce moment, sans réagir et vouloir, soit quitter le territoire définitivement, soit descendre dans la rue et aller affronter cette populace nauséabonde, animée par le nouveau leader qui fait « führer », désespéré d’exploiter le besoin de trouver des coupables à gazer en se proclamant de Gaza ? Ces pathétiques pseudo-leaders politiques qui ont compris qu’à défaut d’avenir à proposer, de vision et de projet, trouver un ennemi commun était le meilleur moyen de fédérer les imbéciles et les tueurs. Dans le sillon de l’horreur gît notre pays.

Comment le Gouvernement peut-il laisser faire cela au nom de la liberté d’expression ? Appeler au meurtre serait une liberté ? Comment la presse peut-elle donner la moindre visibilité à ces dégénérés, racistes antisémites, qui prenaient jusqu’alors des précautions en indiquant qu’ils étaient pro-Gaza, ou anti-Israéliens, pour ne pas avouer qu’ils étaient antisémites (c’est la doctrine Edwy Plenel), et qui désormais, ne se cachent plus et le disent, haut et fort, relayés par les journaux de 20 heures. Campés sur leurs canapés auréolés de tâches de mauvaise vinasse, ils s’étaient bien entendu abstenus de sortir dans la rue pour défendre les familles Juives dont les enfants, grands-parents, innocents avaient été enlevés il y a 1 mois, mais trouvent tout à coup toutes les raisons du monde de sortir quand il s’agit de défendre des terroristes.

C’est une rafle du Vel d’Hiv de l’info, une conspiration intellectuelle, une honte qui fait vomir, même à 9000kms. Ici tout le monde pleure sur ce qu’est devenu la France, une terre qui n’aime pas les arabes, mais les préfèrent néanmoins aux Juifs. Les premiers devraient être laissés pour compte, trop avantagés par la société française, mais les seconds n’ont simplement pas le droit de vivre.

Que dire de nos « artistes », si prompts à se précipiter chaque année pour parader aux restos du cœur, feignant la honte pour ceux qui ont faim, mais muets lorsqu’il s’agit de défendre des gamins innocents enlevés et vraisemblablement tués devant leurs parents, lynchés par une foule avide de sang, que l’on présente comme d’innocents Gazaouis ? Ces artistes, oubliés pour la plupart ou sur le point de l’être, ne retrouvent la scène qu’à l’occasion des restos, le dernier refuge pour has-been abandonnés, sans public, qui ne viennent que pour eux-mêmes et pour feindre d’exister, prouvant ainsi leur égocentrisme, et qui reflètent si bien la pensée de gauche. Parmi eux, des artistes Juifs pourtant, que nous n’avons pas entendu, même en play-back. Cassée la voix ?

La honte. La nausée et les mains sales : La meilleure description des insoumis et de leurs troupes assoiffées de haine, qui souillent des rues déjà salies par la Maire à Paris. La boucle est bouclée.

Les intellectuels ? Abonnés absents. Sauf un. Michel Onfray. Ouf ! heureusement qu’il est là. Nous répétons sans cesse que le fascisme n’est plus de droite en France (on dit d’extrême droite), mais bien de gauche. Onfray le dit en mieux, en plus argumenté, en plus « pensé ». A tous les micros qui se tendent vers lui ces derniers jours, il répète inlassablement que la honte est un véhicule qui circule avec la priorité à gauche. Ce qui permettra d’ailleurs et malheureusement, à la droite du bout, de prendre le pouvoir après le désastre macronien. Onfray, que l’on ne peut soupçonner de rouler pour Bardella ou pour « La Maréchal », dit enfin tout haut, ce que tant d’entre nous tentent de crier sans chambre d’écho médiatique. Merci Michel Onfray. Merci. Je vous invite à écouter sa dernière interview. Il donne la définition, par le menu du fascisme, et termine par une question à la journaliste, en lui demandant « par qui cette définition est la mieux représentée en France » ? Et la journaliste répond Mélenchon, car c’est la seule réponse possible. Quand Mélenchon crie « Israël casses toi », il réitère pour les Juifs, ce qu’il voulait faire pour les riches, stigmatiser les ennemis du peuple, les lancer à leurs trousses, les marquer d’une étoile pour mieux les identifier et les jeter aux chiens, comme aurait dit Mitterrand.

Vous dire ce que je ressens ? Je n’en trouve pas les mots. Je n’ai pas ce talent. Je saigne, mais ne parviens pas à le mettre sur papier. Si je devais le faire littéralement, cette tribune serait illisible. Des amis proches, ont été quasi lynchés l’autre jour par un chauffeur VTC dont je tairais la marque, car cette sociologie représente 80% des chauffeurs et donc ce problème est transverse à toutes les marques. Il avait le malheur de s’appeler Levy. Le chauffeur, barbu, a commencé à le harceler à propos du conflit, et à la première réponse venue de son pauvre client, s’est arrêté, l’a sorti de la voiture et tabassé. Voilà ce qui se passe quand on laisse déraper une culture qui nous dépasse, trop nombreuse en pourcentage, éduquée par la haine du Juif.

Si vous avez terminé votre revue de la presse de la semaine, avec le discours d’Erdogan devant des troupes aussi brillantes et assoiffées de haine que celles de Mélenchon, son alter-ego « Français », lui qui rêve de rentrer dans la CEE avec le sang des Arméniens sur les mains, se verrait bien finir le travail en Israël et partout ailleurs. Être Juif en Turquie, va devenir insoutenable.

Si vous avez écouté et vu tout cela, alors vous avez certainement commencé à faire votre valise. Je l’ai faite avant vous. Nous vous attendons. Il n’y pas de retour en arrière, c’est trop tard. Partez pendant qu’il est encore temps. Aux USA, loin d’être un pays parfait, on a compris une chose, pour avoir la cohésion, il ne faut laisser aucune minorité au-dessus de 2%, et ne leur donner aucun avantage. C’est la recette de l’intégration par la culture et le travail. Ce n’est pas du racisme, c’est de l’anthropologie et de la sociologie. Chaque individu qui arrive ici rêve de devenir Américain, personne ne rêve d’y tuer les Juifs qui représentent une large partie de la population de Miami, NYC ou LA, mais de réussir sa vie professionnelle et son rêve d’ascension sociale. Et ce rêve ne commence par en marchant sur la route du racisme primaire, ni en rêvant de tuer ceux qui vous déplaisent.

Je reviens en France prochainement, je ne sais pas bien pourquoi, mis à part y voir ma famille et mes amis, en tous cas, ceux qui y restent encore. Je vois venir les JO, qui vont devenir une cible de toutes les attaques terroristes, un rêve pour tous ceux qui voudront faire un carton. Et nous aurons bien mérité la médaille, celle qu’on réserve aux cons, ceux qui ont laissé dériver tout cela sans rien faire, voire même en incitant, depuis 40 ans. Bon courage. Éteignez vos télés.