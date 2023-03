"A qui la faute" de Ragnar Jonasson : dans quelques minutes ils auront un cadavre sur les bras. Un huis-clos brillant dans la tradition des polars nordiques

L'AUTEUR

Ragnar Jónasson est un écrivain islandais juriste de profession. Il a traduit 14 romans d’Agatha Christie dans sa langue, et s’inspire de son style pour ses propres œuvres. Il s’est fait connaître avec une série Dark Iceland qui met en scène le policier Ari Thor Arason. Il a également écrit la série Hidden Iceland. Ses livres ont été traduits dans plus de 20 langues et ont reçu plusieurs prix littéraires. En France il a déjà vendu plus d’un million d’exemplaires.

Slimane Yefsah est un acteur français formé au cours Florent et au Conservatoire National d’Art Dramatique. Il a joué dans plusieurs pièces de théâtre, films et séries télévisées notamment Plus Belle La Vie. Il est également comédien-voix pour des livres audio et du doublage.