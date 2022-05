À Marseille aussi, une voix qu'il fallait tuer

Le père de famille poignardé devant un collège à Marseille est décédé des suites de ses blessures.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les faits se sont déroulés devant un établissement catholique de la cité phocéenne. Un radiologue de 40 ans, Alban Gervaise, était venu chercher ses enfants. Un homme qui était assis sur un banc a surgi et s'est précipité sur lui.

Il a donné une dizaine de coups de couteaux au radiologue qui en est mort. On connaît le nom de la malheureuse victime. De l'assassin on ne connait que le prénom Mohammed.

Il était défavorablement connu des services de police. Mais pour autant il n'était pas fiché S. Il se contentait simplement d'aimer Dieu.

Il l'aimait tellement que pendant l'agression il a crié "j'obéis à Dieu". Des propos qualifiés de "délirants". Tel n'est pas notre avis. Ces propos sont parfaitement logiques. Et s'inscrivent dans la droite ligne de l'obéissance à Dieu. Ce Dieu est très éclectique. Parfois il dit qu'il faut tuer les Juifs (Sarah Halimi, René Hadjadj). D'autres fois il voit plus large et il leur ordonne de tuer tous les mécréants (Alban Gervaise et beaucoup d'autres).

Certes les catholiques eux aussi entendent des voix. En général ils leur disent assez bêtement "aimer vous les uns les autres". Chez les Juifs les voix leur ordonnent de rendre grâce à Adonaï. Par ailleurs, il est plutôt rare que les catholiques et les Juifs se promènent avec un couteau dans la poche. Il va falloir les fouiller pour en avoir le cœur net.

