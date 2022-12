"À L’aube de notre histoire", cette série Netflix qui fait s’étranger de colères les (vrais) archéologues

Netflix est responsable d’avoir employé des moyens importants (drone, 3D, etc.) en vendant 8 épisodes comme si cela correspondait à la réalité scientifique.

Atlantico : Netflix a récemment sorti une série qui fait fureur intitulée À l’aube de notre histoire et défend l’idée qu’une grande civilisation terrestre il y a 12 800 ans à cause de l’impact des débris d’une météorite. Est-ce que cette théorie est vraie ?

Jean-Paul Demoule : Ces informations sont totalement erronées. Premièrement, on connaît bien les différentes sociétés et civilisations qu’il y avait un peu partout dans le monde Il y a 12.000 ans et ça ne ressemble en rien à ce que Graham Hancock propose dans sa série. On connaît assez bien la préhistoire à cette époque et pour la grande civilisation, il est clair que c'est faux. Il met ensemble des choses qui sont d'époques différentes et la plupart du temps beaucoup plus récentes. Et deuxièmement, d'un point de vue géologique, la théorie de la météorite n'est pas admise par la quasi-totalité des géologues.

Mais cela n’a rien de nouveau avec cet écrivain. Cela fait une trentaine d'années qu’il publie toute une série de livres qui sont souvent des best-sellers d'ailleurs alors qu'un un bon livre d'archéologie se vend à quelques milliers d’exemplaires. Cette série devrait être publiée en tant que fiction et c’est ce qu’un certain nombre d'archéologue aux États-Unis ont demandé poliment à Netflix. La série est bien réalisée mais elle est classée dans documentaire archéologique alors que ça ne devrait pas être le cas, il est là le problème.

Bien que cette théorie soit dans l’ensemble fausse, y a-t-il une part de vérité ? Si oui, à quel niveau ?

Il n’y a rien de vrai. C'est à dire que les sites archéologiques dont il parle existent, mais avec des dates tout à fait différentes. La pyramide mexicaine, même son État le plus ancien ce sont les derniers siècles avant notre ère. Le site le plus ancien c'est le site de Göbekli en Turquie qui date d’environ 9500 avant notre ère mais pas avant en tout cas il n’y a pas de trace avant la météorite hypothétique de 12.800. L’histoire de l’Atlantide et du serpent de mer ressort régulièrement mais c’est un phénomène 100% naturel il y a des tas de phénomènes naturels qui parfois peuvent donner l'impression d'une intervention humaine bien qu’il soit parfaitement naturel. L'histoire de la colline en Indonésie qui serait une pyramide, mis à part un géologue un peu marginal qui prétend que c'est une pyramide, c'est une colline naturelle sur lequel il y a un site mégalithique avec des grosses pierre comme il en existent pleins dans la région.

On comprend donc que cette théorie relève plus du complot que de la science. En quoi Netflix peut être tenu responsable de colporter de fausses informations ?

Ce n’est pas tellement le réalisateur qui complote, lui il raconte des choses. Le complot, c'est ce que lui dénonce. Il dit qu’il est tout seul à se battre avec quelques autres contre les archéologues « mainstream » qui forment une espèce de complot du silence pour empêcher la vérité d'éclater. Et c'est d’ailleurs pour ça que ça fonctionne assez bien parce qu’à la base ce sont des choses qu'on nous cache. Netflix est responsable de l'avoir présenté comme vrai et d’avoir employé des moyens importants (drone, 3D, etc.) en vendant 8 épisodes comme si c'était de la réalité scientifique. Si à la fin ils avaient mis un archéologue sérieux qui avait pu pendant 5 minutes pourquoi ça ne se tient pas pour telle ou telle raison, ou s’ils avaient annoncé que cette série relevait de la fiction et non de la science, il n’y aurait pas de problème. Là on nous montre une série de documentaires qui se font passer pour vrais.

Dans votre article pour AOC, vous parlez de pseudo archéologues qui dénaturent le métier. A quel point est-ce une réalité et quelle est la responsabilité de ces archéologues vis-à-vis des téléspectateurs ?

Lorsque je parle de pseudo archéologie, je parle d’Hancock qui lui ne se dit pas archéologue mais plutôt victime des archéologues. Il se vend comme journaliste et fait de l’archéologie, c’est embêtant surtout dans un domaine scientifique. Il raconte des contrevérités en prêtant en prétendant se placer dans le domaine de la science. Pour tout ce qui est pseudo-science, et ça ne concerne pas que l'archéologie, c'est très souvent le combat de l'amateur tout seul qui essaie de faire éclater la vérité et qui se heurté à la science officielle qui veut le faire taire. Il se place complètement là-dedans et il le répète à longueur des 8 épisodes de la série, c'est un très grand classique.

Il faut savoir que nous archéologues on est très contents au contraire de faire une découverte. Si on découvrait qu'il y a 12.800 ans il y avait une très grande civilisation sur toute la terre, on serait tous très contents. Comme ça a été le cas avec L'armée d'argile et les 8000 soldats de l'empereur de Chine ou les plus anciens objets d'or que l'on a trouvé en Bulgarie dans les années 70, qui datent de 6500 à peu près on était très contents et c'était complètement inattendu. Maintenant on ne peut laisser quelqu’un faire de la pseudo-science, surtout quand on voit à quel point la série a marché.