Cinéma

A Complete Unknown : la brillante performance de Timothée Chalamet capture l’essence insaisissable du jeune Bob Dylan

Le son et l'image culturels de Bob Dylan ont longtemps éclipsé son identité personnelle. Il a toujours été une figure insaisissable qui semble endurer la célébrité pour vivre librement et poétiquement à travers l'expression de la chanson et de la composition.