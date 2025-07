Santé !

Et le pays européen qui a mis sur pied une diplomatie de la bière est…

Fierté nationale, vecteur d’identité, et désormais outil d’influence culturelle, la bière est bien plus qu’une simple boisson au coeur d'un pays en Europe. Entre reconnaissance à l’UNESCO, développement du tourisme brassicole et montée d’une diplomatie de la bière, cette nation en Europe entend faire de la bière un atout stratégique.