6 graphiques pour comprendre l’état réel de l’économie française

Atlantico : Qu'observe-t-on sur ces différents graphiques :

Michel Ruimy : A fin mars 2023, la consommation des ménages français en biens, à prix constants, était en nette baisse. Hors épisodes de confinement et sur longue période, elle a retrouvé son niveau le plus bas depuis 13 ans (mars 2009) c’est-à-dire à l’époque de la crise financière mondiale des « subprimes » !

Ce taux, qui s’est rapidement établi à un niveau proche de 4% a, pour les ménages, notamment renchéri les frais de découvert sur les comptes à vue et le tarif des prêts hypothécaires, et abaissé le taux de rémunération de certains dépôts de particuliers…

L’indice des prix à la consommation a reflué en mai 2023. Pour la première fois depuis un an, il commence à décrocher, de manière plus marqué, de son plateau qui se situait autour de 6%. Cette inflexion résulte de l’évolution de sa composition, notamment d’un « effet de base » sur les produits pétroliers (moins chers qu’il y a 1 an) mais aussi d’un ralentissement des prix de l’alimentation et, dans une moindre mesure, de celui des produits manufacturés et des services.