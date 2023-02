24h/24 pendant 7 jours : voilà les conclusions sur le lien entre activités physiques et capacités cognitives

Faire un peu moins de 10 minutes d'efforts modérés à vigoureux par jour peut avoir des impacts cognitifs positifs.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Une étude sur l’impact de pratiquer une activité physique sur le cerveau publiée lundi dans le Journal of Epidemiology & Community Health, a révélé que faire un peu moins de 10 minutes d'efforts modérés à vigoureux par jour avait des impacts cognitifs positifs. Est-ce vraiment le cas, si oui quels sont les avantages d’une pratique journalière ?

Christophe de Jaeger : Il faut d’abord souligner que c'est une étude qui a été réalisée sur 4500 participants, des chiffres qui nous permettent d'avoir une certaine sensibilité en termes d'études.

Ils ont donc t étudié l'impact de l'activité physique sur la mémoire à court terme et en ont conclu que 6 à 9 minutes d'activité physique importante permettent d'augmenter les fonctions cognitives par rapport à des activités plus limitées. Si on ramène ça à la neurophysiologie, lorsque nous allons avoir une activité physique vigoureuse importante on va augmenter le rythme cardiaque de façon très significative. Ce qui va entraîner une augmentation du débit cardiaque et qu’au-delà d'un certain niveau, nous allons avoir une augmentation du débit sanguin cérébral. À partir de ce moment, quand le débit sanguin cérébral augmente, on a une augmentation du métabolisme cérébral avec en particulier une augmentation de la sécrétion des facteurs de croissance cérébraux, etc... Donc l'activité physique vraie augmente le fonctionnement cérébral et permet effectivement d'améliorer les fonctions cognitives. En particulier la mémoire immédiate, mais également la concentration et, bien évidemment, ce qu'on appelle l'intelligence fluide. Ils n’en parlent pas dans cette étude, mais c'est l'aptitude à résoudre des problèmes.

Normalement pour augmenter ces éléments-là, c’est 1 heure de sport 3 fois par semaine. Là l'intérêt, c'est qu’une petite augmentation sur une courte durée permet d’améliorer ces points cognitifs.

Et là ils expliquent que 6 à 9 minutes quotidiennes suffisent à améliorer les choses.

Est-ce que 10 minutes d’effort chaque jour suffisent à avoir un impact significatif sur le cerveau ? Et est-ce qu’augmenter la durée ou l’intensité de cet effort peut faire une différence ?

Le problème est surtout : Comment on peut faire 6 à 9 minutes d'efforts violents sans avoir une tenue adaptée ? C'est-à-dire que si quelqu’un est au travail en costard cravate, je vois mal la personne enchaîner les 100 mètres pendant 6 à 9 minutes sans équipement. Il en va de même si vous faites de la bicyclette en montant une montagne, ça ne rentre pas dans la vraie vie. Surtout si vous désirez le faire quotidiennement. Alors, si vous le faites sur 7 jours peut-être que pendant 7 jours effectivement en faisant un peu plus d'efforts par rapport à des gens qui n'en font pas, vous aurez un petit gain d'attention et de concentration qui vous permettra d'être plus efficace en termes cognitifs. Mais c'est une étude qui est très brève dans le temps et dont on ne peut absolument pas tirer de leçons à moyen ou long terme.

Il y a-t-il d’autres « astuces » quotidiennes et facile à exécuter pour entretenir son activité cérébrale ?

Le maintien d'une activité, c'est-à-dire ne pas rester 8h assis sur sa chaise devant son bureau, pouvoir bouger, marcher, se lever toutes les demi-heures, toutes les 45 Min et marcher une centaine de mètres à vive allure pour réaugmenter les différents flux sanguins, y compris cérébraux. Il peut être très intéressant si vous travaillez au 5e étage, de descendre et de remonter vos 5 étages plutôt que de prendre l'ascenseur, ça sera un effort. Si la machine à café est 3 étages plus bas, cela vaut vraiment la peine à chaque fois de le faire à pied. Cette notion d'avoir une activité qui n'est pas sédentaire est très importante. Il faut briser cela. Plutôt que d'appeler l’un de vos collaborateurs ou un collègue de bureau avec votre téléphone, déplacez-vous !